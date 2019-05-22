Гранды АПЛ вынесли иностранных топов и разыграют еврокубки. Они стали сильнее благодаря «Лестеру»

Этот сезон – уникальный для грандов АПЛ. Ровно десять лет назад четыре английских клуба последний раз выходили в ¼ финала ЛЧ – этой весной достижение повторили «Тоттенхэм», «Ман Юнайтед», «Сити» и «Ливерпуль». За прошедшие десять лет только три команды выходили в финал, из них лишь одна побеждала («Челси»-2011/12). Сейчас в финале сразу два клуба из Англии («Ливерпуль» и «Тоттенхэм») – победа точно достанется кому-то из АПЛ.

Аналогичная картина сложилась в Лиге Европы. Там английские клубы тоже доминировали над остальными. «Челси» прошел путь из 14 матчей, победив 12 раз и не проиграв ни разу. «Арсенал» с роскошной жеребьевкой в группе прошел в плей-офф вторую команду Серии А и четвертую команду Ла Лиги. «Канониры» отшлепали их с разницей мячей 10:3.

У такого поразительного успеха есть несколько причин. Разберемся в каждой.

Мощь составов

По данным Рори Смита из The New York Times, за пару недель до чемпионства «Лестера» руководитель одного из английских грандов предупредил – такого больше не повторится. Он, безусловно, оценил то, как «лисы» распорядились скромным ресурсом, но романтики в их титуле не разглядел. Наоборот, для него это стало сигналом – топы спустились на землю, но должны обязательно вернуться.

По словам бывшего исполнительного директора «Ливерпуля» Рика Пэрри, чемпионство «Лестера» заставило грандов размять мышцы. Лучше всего это иллюстрируют составы. С лета-2016 каждый представитель топ-6 хотя бы раз обновлял свой трансферный рекорд. В их ростерах два самых дорогих вратаря в мире, самый дорогой защитник и самый дорогой игрок, подписанный когда-либо английским клубом.

Вирджил ван ДейкTwitter

Это неизбежно отразилось на таблице. Третий год подряд одни и те же клубы сформировали топ-6 АПЛ – даже кризисный «Юнайтед» опередил финишировавший седьмым «Вулверхэмптон» на девять очков. Финал Кубка Англии еще лучше проиллюстрировал тенденцию – чемпион сыграл против команды, которая завершила сезон на достойном 11-м месте, но по факту это был матч клубов, которых разделили 48 очков по итогам сезона.

Несколько лет назад Луи ван Гал называл АПЛ крысиными бегами – голландец намекал, что местный чемпионат отнимает у грандов слишком много сил. Новый расклад изменил ситуацию. Топам легче побеждать внутри страны – как следствие, они уже не подходят к еврокубкам такими измотанными, как раньше. Неудивительно, что три лучших результата АПЛ по очкам были установлены в последние два сезона.

Дорогие новички напрямую помогли клубам в Европе. Алиссон избавил «Ливерпуль» от проблем в ответной игре с «Барселоной», Ван Дейк выдал чудо-перфоманс с голом и результативным пасом во втором матче с «Баварией». Обамеянг и Ляказетт забили последние восемь мячей «Арсенала» в Лиге Европы, а Кепа выиграл серию пенальти в полуфинале с «Айнтрахтом». Даже скупой «Тоттенхэм» пробился в финал ЛЧ благодаря хет-трику Лукаса Моуры – последнего игрока, за которого «шпоры» заплатили деньги.

Продуманная селекция

Одно дело – просто потратить деньги. Другое – потратить деньги так, чтобы потом не было стыдно. После нескольких лет позора английские клубы приблизились чуть ли не к образцовой модели. Дорогие покупки дополняет приглашение игроков, которые со скромной личкой добились статуса невоспетых героев.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» – мастера в этом отношении. Летом-2016 они подобрали из вылетевшего «Ньюкасла» Жоржиньо Вейналдума и Муссу Сиссоко – первый стал героем мега-камбэка с «Барсой», второй весь плей-офф отыграл в роли ведущего полузащитника «шпор». История Энди Робертсона схожа – «Ливерпуль» подписал его из потонувшего в Чемпионшип «Халла». Сейчас шотландец – один из лучших фулбеков планеты и четвертый ассистент АПЛ.

Мусса Сиссоко в матче «Тоттенхэм» – «Аякс»Getty Images

Внутренние резервы тоже сработали пугающе эффективно. Результат Робертсона по ассистам перебил Трент Александер-Арнольд – человек из академии «Ливерпуля» и тот самый парень, который быстро разыграл угловой. Атаками «Арсенала» руководит, как правило, Алекс Ивоби – нигериец выдал прорывной сезон и входит в топ-10 лиги по продвижению мяча. Наконец, в «Челси» заиграли Рубен Лофтус-Чик и Каллум Ходсон-Одои – в Лиге Европы они поучаствовали в семи и шести голах, соответственно.

Сила тренеров

Без лучших умов человечества даже сочетание богатства и взвешенности не привело бы к такому успеху. В руках тренеров микс превращается в волшебную формулу.

Юрген Клопп каждый год делал «Ливерпуль» сильнее. Хорошее отражение – игра в защите. В сезоне-2015/16 «красные» пустили 50 мячей, через год – 42, еще через год – 38. В этом сезоне показатель опустился до 22 голов. Покупка Алиссона и Ван Дейка однозначно помогла, но Юрген сам эволюционировал в более гибкого тактика – команда далеко не всегда открыто прессингует, это делает «Ливерпуль» надежнее.

Маурисио Почеттино – гений в умении добиваться максимальных результатов в условиях минимальных возможностей. Его ключевой скилл – понимание, как расположить команду и игроков под требования конкретного матча или кадровой ситуации. Олицетворение его крутости – Сон Хын Мин. Кореец успел поиграть латералем, центральным нападающим и вингером и везде был полезен.

Унаи Эмери преображается в больших матчах. Это важный скилл именно для еврокубков. Маурицио Сарри попал под давление фанатов, но игроки, похоже, за него: Давид Луис говорил, что кайфует от стиля итальянца, а Росс Баркли никогда не встречал тренера, который бы так развивал качества игроков. Конкуренция всех четырех специалистов с Пепом Гвардиолой лишь дополняет магический пазл – каждый учится у его монструозного «Сити».

Ключевые решения в плей-офф лишь подчеркивают уровень коучей. Клопп уничтожил «Барселону», выпустив в перерыве Вейналдума – голландец удивил соперника взрывными подключениями из глубины. Почеттино обнаружил слабое звено «Сити» в лице Фабиана Делфа и еще в первом тайме первой игры перевел на его фланг Сона – кореец отплатил победным голом. Наконец, Эмери впихнул на первую игру с «Наполи» Аарона Рэмзи – валлиец использовал численный перевес «Арсенала» в полузащите и забил важный мяч.

Сочетание стилей

Из четверки тренеров только Эмери никогда не был фанатом одного стиля. Клопп топил за гегенпрессинг, Почеттино – за обязательный перегруз в центре поля, а Сарри – за владение мячом. Пожалуй, только итальянец не отказался от фирменной модели – остальные либо прокачали тактическую гибкость (случай Клоппа и Почеттино), либо стали в этом еще сильнее (случай Эмери).

Чтобы использовать лучшие качества Робертсона и Трента, Клопп сделал ставку на навесы. После таких передач «Ливерпуль» забил 19 мячей в АПЛ – за всю историю лиги больше вкручивал после кроссов только «Уимблдон». К этому Юрген добавил своевременные рывки полузащитников (в основном Хендерсона и Вейналдума) и игру головой Садио Мане. Это трансформировало навесы в остроту, что позволило «Ливерпулю» избежать зависимости от атакующей тройки. Теперь моменты появляются не только после прессинга. «Барселона» ощутила это на себе в полной мере.

Почеттино одинаково хорошо играл на контратаках и в навал. Первой модели идеально подходит Сон, второй – Фернандо Льоренте. В зависимости от матча, Маурисио шикарно варьировал их роли: кореец был хорош против владеющего мячом «Сити», испанец – против неумеющего обороняться низким блоком «Аякса». Так Почеттино компенсировал потерю Харри Кейна.

Маурисио Почеттино и игроки «Тоттенхэма» празднуютGetty Images

«Челси» при Сарри отлично использует стандарты и передачи за спину. Это не взаимоисключающие способы атаковать, но для их реализации нужны разные навыки. В первом случае проявляется любовь Маурицио к розыгрышам – итальянец шлифует даже ауты. Во втором – техническая оснащенность игроков: Джорджиньо и Луис оголяют пространство, которое соперник оставил за спиной.

У Эмери тоже своя фишка – он ставит и короткие розыгрыши от вратаря, и передачи назад под удар. Первые помогают пройти прессинг, вторые – взломать автобус. Неплохое комбо, учитывая предсказуемость «Арсенала» в последние сезоны при Арсене Венгере.

Гибкий подход особенно пригодился сейчас, когда гранды из других стран находятся в стилистическом поиске. «Барселона» отошла от фирменного владения, но не до конца исполняет задумки Эрнесто Вальверде в защите. «Бавария» перестраивается на более оборонительную модель Нико Ковача с игроками, которые привыкли атаковать. А «Реал» и вовсе поменял трех тренеров за сезон и теперь ждет революции. На их фоне проекты АПЛ куда более понятные и законченные. Английский финал – логичный результат этого.

Другие тексты Вячеслава Палагина:

Гвардиола – царь регулярного сезона. Он уделал невероятные версии «Реала», «Боруссии» и «Ливерпуля»

Никто не разрушал прессинг «Аякса» лучше «Тоттенхэма». Мощь «шпор» напугает Клоппа перед финалом

Качай приложение Eurosport для iOS или Android