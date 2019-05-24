Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, что президент «Реала» Флорентино Перес отказал команде в ночевке на клубной базе перед финалом ЛЧ против «Ливерпуля».

«Перед финалом мы занимаемся в Вальдебебас, но не ночуем здесь. Мы просили, но Флорентино Перес нам отказал, сказав: «Сможешь оставаться здесь, если будешь тренировать «Реал», – цитирует Почеттино Marca.

Ответ «Королевского клуба» не заставил себя ждать.

«Реал» удивлен заявлением тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино по запросу на размещение на нашей базе для подготовки к финалу Лиги чемпионов.

«Реал» хочет прояснить, что утверждение о подобном запросе – абсолютная неправда. Наш клуб всегда демонстрировал готовность идти навстречу по любым запросам УЕФА, Королевской федерации футбола Испании, «Атлетико», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

Все запросы касались только использования тренировочных площадок на нашей базе и раздевалок. И все эти запросы были удовлетворены.

«Ливерпуль» планирует тренироваться на нашей базе утром в субботу, 1 июня, «Тоттенхэм», в свою очередь, проведет занятия в четверг и пятницу, 30 и 31 мая», – говорится в заявлении на сайте клуба.

Финал ЛЧ пройдет в Мадриде 1 июня.

Почеттино является одним из претендентов на работу в «Ювентусе».

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