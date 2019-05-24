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Моуринью: «Если Клопп проиграет третий финал ЛЧ – это очень и очень тяжело»
Давление на немца от португальского профи игр разума.
Португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал третий выход в финал Лиги чемпионов коллеги Юргена Клоппа.
«Если Юрген победит, это будет отличное достижение для него. Но если Клопп не выиграет... Знаете, проиграть три финала Лиги чемпионов – это очень и очень тяжело.
Он очень позитивный парень. Я уверен, что он думает только о победе. Я знаю, что такое играть в финале Лиги чемпионов. Но у этого есть и другая сторона – одна команда и, соответственно, один тренер всегда проиграет.
«Тоттенхэм» не выигрывает титулы, и выиграть первый для них было бы превосходно. И это могло бы дать толчок к выигрышу национальных трофеев, потому что Лига чемпионов – самый важный турнир.
Финалы не для того, чтобы играть, а для того, чтобы побеждать», – цитирует Моуринью Sky Sports.
- Клопп проиграл финал 2013-го за «Боруссию» «Баварии», а в 2018 году его «Ливерпуль» проиграл «Реалу».
- Финал ЛЧ пройдет в Мадриде 1 июня.
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