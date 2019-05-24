Португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал третий выход в финал Лиги чемпионов коллеги Юргена Клоппа.

«Если Юрген победит, это будет отличное достижение для него. Но если Клопп не выиграет... Знаете, проиграть три финала Лиги чемпионов – это очень и очень тяжело.

Он очень позитивный парень. Я уверен, что он думает только о победе. Я знаю, что такое играть в финале Лиги чемпионов. Но у этого есть и другая сторона – одна команда и, соответственно, один тренер всегда проиграет.

«Тоттенхэм» не выигрывает титулы, и выиграть первый для них было бы превосходно. И это могло бы дать толчок к выигрышу национальных трофеев, потому что Лига чемпионов – самый важный турнир.

Финалы не для того, чтобы играть, а для того, чтобы побеждать», – цитирует Моуринью Sky Sports.

Клопп проиграл финал 2013-го за «Боруссию» «Баварии», а в 2018 году его «Ливерпуль» проиграл «Реалу».

Финал ЛЧ пройдет в Мадриде 1 июня.

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