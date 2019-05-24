Форвард «Барселоны» Лионель Месси не считает виновником вылета из Лиги чемпионов главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

«Это был тяжелый удар для всех. Особенно это ощущалось, когда мы выходили на следующие матчи.

Я не читал всей этой критики в адрес Вальверде. Он проделал прекрасную работу и не он виноват в вылете от «Ливерпуля». Виноваты мы, игроки. Мы не могли допустить повторения того, что произошло годом ранее с «Ромой».

Это большое пятно на сезоне. Такое может произойти однажды, но не два года подряд. Не тогда, когда ты в шаге от финала. Большая часть вины лежит на нас», – цитирует Месси Sport.

«Барселона» проиграла на «Энфилде» со счетом 0:4, в первом матче забив «Ливерпулю» три безответных мяча.

Месси в первом матче на «Камп Ноу» сделал дубль.

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