Лингард и Рэшфорд в ретро-форме «МЮ» повторили тот самый гол Сульшера в финале-1999
Сделать это оказалось не так-то и просто.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард и нападающий «дьяволов» Маркус Рэшфорд попробовали повторить знаменитый гол нынешнего тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера в финале Лиги чемпионов-1998/99.
Первые три попытки молодых манкунианцев закончились неудачей, но четвертая попытка оказалась успешной, правда, во время празднования Лингард получил небольшую травму.
- В финале Лиги чемпионов 1999 года «МЮ» обыграл «Баварию» со счетом 2:1.
- «Красные дьяволы» уступали в счете с 6-й минуты, но в добавленное время забили два мяча. Гол Сульшера стал победным.
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