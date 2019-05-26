Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подтвердил, что нападающий Харри Кейн готов выйти на поле в финале Лиги чемпионов.

«Мы очень рады этому. Но стоит ли ему выходить в старте – вопрос, над которым мы много думаем. Это решение в любом случае будет оцениваться уже после игры. Если мы победим, оно покажется всем фантастическим, если нет – оно было ********* [плохим], и меня можно убить.

Мы работаем над тем, чтобы сыграть могли все. В данный момент восстанавливаются после травм Давинсон Санчес, Харри Уинкс и Ян Вертонген – динамика очень хорошая. Потом посмотрим, смогут ли они начать матч в основе», – цитирует Почеттино The Guardian.

25-летний Кейн получил травму в первом матче четвертьфинала против «Манчестер Сити».

В финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем».

Матч пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

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