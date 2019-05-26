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Почеттино: «Если мы выиграем ЛЧ, решение выпустить Кейна покажется всем фантастическим»

Почеттино: «Если мы выиграем ЛЧ, решение выпустить Кейна покажется всем фантастическим»
Eurosport

41 мин. назад

Харри готов выйти на поле.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подтвердил, что нападающий Харри Кейн готов выйти на поле в финале Лиги чемпионов.

«Мы очень рады этому. Но стоит ли ему выходить в старте – вопрос, над которым мы много думаем. Это решение в любом случае будет оцениваться уже после игры. Если мы победим, оно покажется всем фантастическим, если нет – оно было ********* [плохим], и меня можно убить.

Мы работаем над тем, чтобы сыграть могли все. В данный момент восстанавливаются после травм Давинсон Санчес, Харри Уинкс и Ян Вертонген – динамика очень хорошая. Потом посмотрим, смогут ли они начать матч в основе», – цитирует Почеттино The Guardian.

  • 25-летний Кейн получил травму в первом матче четвертьфинала против «Манчестер Сити».
  • В финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем».
  • Матч пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

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