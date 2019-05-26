Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер вспомнил игру против «Барселоны» в Лиге чемпионов-2014/15. Он тогда представлял «Манчестер Сити».

«Месси был недоволен и многое высказал мне в подтрибунном помещении после первого тайма. Например, назвал меня словом burro: в переводе с испанского – осел. Испанские футболисты, кажется, называют так игроков, которые бьют остальных во время матча. Я спросил, в порядке ли он, но он был не в себе.

Вряд ли он знал, что я понимаю испанский. Но сказал, что я нарушил на нем правила из-за того, что он пробросил мне мяч между ног. Я оставил его наедине с этой мыслью и пошел в раздевалку. Но я им восхищаюсь. Он завоевал право вести себя как угодно», – цитирует 33-летнего Милнера Daily Mail.

В том матче «Сити» выиграл у «Барселоны» 1:0, но «Барса» прошла вперед по сумме двух матчей и позже выиграла ЛЧ.

«Ливерпуль» Милнера 1 июня сыграет в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

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