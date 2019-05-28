Европейский клубный сезон еще не закончился, но сейчас уже известны 25 из 32 участников Лиги чемпионов в следующем сезоне-2019/20, остальные доберутся через квалификационный раунд. В число лучших команд Европы пробились два российских клуба – «Зенит» и «Локомотив».

Самое время узнать их потенциальных соперников, которые в сентябре 2019 года начнут поход за самым престижным еврокубком.

«Арсенал» может стать 26-й командой в группе, если победит «Челси» в финале Лиги Европы.

1 июня в Мадриде «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» решат судьбу главного клубного турнира Европы.

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