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Кто будет играть в ЛЧ? Все известные участники группового этапа
Лучшие клубы Европы уже ждут осени.
Европейский клубный сезон еще не закончился, но сейчас уже известны 25 из 32 участников Лиги чемпионов в следующем сезоне-2019/20, остальные доберутся через квалификационный раунд. В число лучших команд Европы пробились два российских клуба – «Зенит» и «Локомотив».
Самое время узнать их потенциальных соперников, которые в сентябре 2019 года начнут поход за самым престижным еврокубком.
- «Арсенал» может стать 26-й командой в группе, если победит «Челси» в финале Лиги Европы.
- 1 июня в Мадриде «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» решат судьбу главного клубного турнира Европы.
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