Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова коуча «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы о том, что важнее выиграть чемпионат Англии, чем Лигу чемпионов.

«Премьер-лига более важна для Гвардиолы, потому что он давно не был в финале ЛЧ, – сказал Клопп на пресс-конференции. – Все знают, что он лучший тренер в мире и заслужил всю похвалу, которую сейчас получает.

Я скажу, что Лига чемпионов важнее [чемпионата Англии], потому что все еще могу ее выиграть, потому что мы уже проиграли в чемпионате. У «Ман Сити» была лучшая команда, чем у нас. И мне кажется, наш сезон лучше, чем у них», – цитирует Клоппа Marca.

«Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов второй год подряд. Решающий матч ЛЧ-2018/19 между мерсисайдцами и «Тоттенхэмом» пройдет в Мадриде 1 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Красные» в чемпионате набрали 97 очков и уступили титул «Сити» Гвардиолы с разницей в один балл.

Хосеп Гвардиола выиграл две Лиги чемпионов, но не был в финале с момента победы в последней – в 2011 году.

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