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Колоритный кавер гимна ЛЧ от киргизского ансамбля на национальных инструментах

Колоритный кавер гимна ЛЧ от киргизского ансамбля на национальных инструментах
Eurosport

1 час назадОбновлено 40 мин. назад

Новое звучание очень знакомой мелодии.

Киргизский ансамбль «Мурас» исполнил гимн футбольной Лиги чемпионов на национальных инструментах.

Видео опубликовано на ютуб-канале солистки коллектива Айсаны Оморовой.

  • В финале Лиги чемпионов-2018/19 сыграют две английские команды – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
  • Решающая игра пройдет в Мадриде 1 июня.
  • Гимн Лиги Чемпионов – аранжировка гимна Генделя «Садок-Священник», сделанная композитором Тони Бриттеном в 1992 году.

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