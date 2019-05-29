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Колоритный кавер гимна ЛЧ от киргизского ансамбля на национальных инструментах
Новое звучание очень знакомой мелодии.
Киргизский ансамбль «Мурас» исполнил гимн футбольной Лиги чемпионов на национальных инструментах.
Видео опубликовано на ютуб-канале солистки коллектива Айсаны Оморовой.
- В финале Лиги чемпионов-2018/19 сыграют две английские команды – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
- Решающая игра пройдет в Мадриде 1 июня.
- Гимн Лиги Чемпионов – аранжировка гимна Генделя «Садок-Священник», сделанная композитором Тони Бриттеном в 1992 году.
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