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Кариус отказался от приглашения «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов

Кариус отказался от приглашения «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов
Eurosport

1 час назад

Ему будет лучше помотреть игру по телевизору.

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за турецкий «Бешикташ», отказался от приглашения на финал Лиги чемпионов, в котором мерсисайцы сыграют с «Тоттенхэмом».

По информации Daily Mail, «Ливерпуль» был готов предоставить билеты на финал всем футболистам, находящимся в аренде. 25-летний Кариус отклонил предложение, посчитав, что его присутствие отвлечет всеобщее внимание от матча. В клубе согласились с позицией футболиста.

  • «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» встретятся на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано» 1 июня.
  • Кариус выступал за «Ливерпуль» в прошлогоднем финале ЛЧ и допустил две результативные ошибки.

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