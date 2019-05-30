Getty Images
Кариус отказался от приглашения «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов
Ему будет лучше помотреть игру по телевизору.
Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за турецкий «Бешикташ», отказался от приглашения на финал Лиги чемпионов, в котором мерсисайцы сыграют с «Тоттенхэмом».
По информации Daily Mail, «Ливерпуль» был готов предоставить билеты на финал всем футболистам, находящимся в аренде. 25-летний Кариус отклонил предложение, посчитав, что его присутствие отвлечет всеобщее внимание от матча. В клубе согласились с позицией футболиста.
- «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» встретятся на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано» 1 июня.
- Кариус выступал за «Ливерпуль» в прошлогоднем финале ЛЧ и допустил две результативные ошибки.
Фанаты «Бешикташа» написали на машине девушки Кариуса слово «неудачник»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте