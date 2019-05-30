Twitter

Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле стадиона, который примет финал ЛЧ

Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле стадиона, который примет финал ЛЧ
Eurosport

1 час назад

Странно, ведь Моуринью на стадионе не было.

Автобус «Ливерпуля» с приключениями доехал до Мадрида, где пройдет финальный матч Лиги чемпионов-2018/19 против «Тоттенхэма».

Машина застряла в туннеле под стадионом «Ванда Метрополитано» и простояла в таком положении час. Футболисты, правда, уже не находились в автобусе.

  • Финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе мадридского «Атлетико» «Ванда Метрополитано» 1 июня.
  • «Ливерпуль» во второй раз подряд вышел в финал главного еврокубка.

Гранды АПЛ вынесли иностранных топов и разыграют еврокубки. Они стали сильнее благодаря «Лестеру»

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте