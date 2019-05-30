Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле стадиона, который примет финал ЛЧ
Странно, ведь Моуринью на стадионе не было.
Автобус «Ливерпуля» с приключениями доехал до Мадрида, где пройдет финальный матч Лиги чемпионов-2018/19 против «Тоттенхэма».
Машина застряла в туннеле под стадионом «Ванда Метрополитано» и простояла в таком положении час. Футболисты, правда, уже не находились в автобусе.
- Финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе мадридского «Атлетико» «Ванда Метрополитано» 1 июня.
- «Ливерпуль» во второй раз подряд вышел в финал главного еврокубка.
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