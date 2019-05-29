Казалось, Кариус ошибался еще вчера, но победа «Реала» над «Ливерпулем» случилась год назад. За это время «Мадрид» скатился до 0:3 от ЦСКА и 12 поражений в Примере, а «красные» стабильно прекрасны. Мерсисайдцы выдали космический сезон и не взяли золото АПЛ только из-за монстров Пепа.

Появление «Тоттенхэма» в Мадриде – настоящая сенсация. Во-первых, «шпоры» молчали два трансферных окна подряд и не усиливали команду полтора года. Во-вторых, лондонцы провалили финиш сезона – девять поражений в 17 матчах. В-третьих, выбили мощный «Сити». В-четвертых, вы вообще видели их состав?

На бумаге и в комментариях «Ливерпуль» – безусловный фаворит. Но эта ЛЧ подарила миру невероятные сенсации и камбэки. «Красные» ушли с 0:3 в первом матче с «Барселоной», «Тоттенхэм» забил три решающих мяча за тайм, «МЮ» отыгрался после домашнего поражения от «ПСЖ» (0:2), «Ювентус» забил трешку непробиваемому «Атлетико». Короче, хватит рассуждать о шансах – у сказочной ЛЧ будет точно такой же финал.

А еще главная интрига матча – кто из лузеров английского футбола наконец прервет черную серию? Конечно, называть «Ливерпуль» неудачниками после такого сезона очень дерзко, но команда не брала серьезных трофеев с 2006 года (простите, но Кубок Лиги-2012 не считается). «Красные» так близко подбирались к победе в АПЛ и ЛЧ, но всегда парням не хватало самую малость.

Юрген КлоппGetty Images

Тем более что Клопп в шести последних финалах с «Боруссией» и «Ливерпулем» потерпел шесть поражений.

Неудачи «Тоттенхэма» уже стали мемом, которые обыгрывают в фильмах. «Шпоры» брали Кубок Лиги в 2008-м, Кубок Англии – в 1991-м, чемпионат Англии – в 1961-м. Было бы эффектно прервать молчание победой в ЛЧ, да?

Форма

Рассуждать о форме «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» сейчас невозможно – последний официальный матч команды провели аж 12 мая. За это время измениться могло многое – особенно физическая форма. Команды были лишены игровой практики, зато прошли мини-сборы, чтобы улучшить физику. А еще досконально изучить соперника, чтобы устроить тактическую битву, как Сарри и Эмери.

Кто посмотрит матч по ТВ

Почеттино и Клопп – самые счастливые люди на планете. В их распоряжении почти идеальные составы. У «Ливерпуля» не будет лишь травмированного Наби Кейта, который не попал в заявку на финал из-за болей в бедре.

Под вопросом было выступление Кейна и Фирмино, но, кажется, со страйкерами все в порядке. У врачей «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» было предостаточно времени, чтобы поставить лидеров на ноги. Английские журналисты уверены, что боссы выйдут на поле с первых минут.

Кто что сказал

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Относимся к сопернику с огромным уважением. Будет трудная игра. Мы выиграли оба матча в чемпионате, набрали больше очков, но это все не считается. Если вспомнить домашний матч, то мы блестяще провели первый тайм, но не второй. Не сказать, что мы были на пять уровней выше.

Мы думаем о «Тоттенхэме», о том, что они умеют. Они меняют схемы, как в матче на «Энфилде», и все такое. Так что, может быть, через три недели после предыдущего матча у них будет новая схема. Кто знает? Но и мы можем сделать то же самое до игры. Посмотрим». (официальный сайт УЕФА)

Маурисио Почеттино, главный тренер «Тоттенхэма»: «Мы старались сохранять баланс – это ключ к тому, где мы сейчас находимся. Это настоящая магия. Сейчас мы живем мечтой, и я надеюсь, что эта мечта закончится для нас победой в финале. Эта история может стать самой красивой в футболе. Мы сделаем все ради трофея».

Лицом к лицу

Ранее в шести финалах ЛЧ были представители одной страны: Испании (трижды), Италии (дважды), Англии и Германии.

Кейн забил 14 мячей в 18 матчах ЛЧ – по 0,82 матча в среднем за игру. Харри достиг этой отметки быстрее Роналду и Месси.

«Тоттенхэм» – восьмой английский клуб, добравшийся до финала. Это лучший результат среди всех ассоциаций.

«Шпоры» и «красные» встречались 170 раз. «Ливерпуль» выиграл 79 раз, «Тоттенхэм» – 48, еще 43 раза команды сгоняли вничью.

В последних 14 матчах «Ливерпуль» одержал девять побед над «Тоттенхэмом», «шпоры» победили лишь раз.

«Тоттенхэм» – первый за 11 лет дебютант ЛЧ. В 2008-м году впервые в финале сыграл «Челси».

«Тоттенхэм» может стать шестым клубом после «Ювентуса», «Аякса», «Баварии», «Челси» и «МЮ», выигравшим все три главных еврокубка.

«Ливерпуль» в третий раз сыграет в двух финала ЛЧ подряд. Ранее два поражения кряду терпели «Ювентус» и «Валенсия».

Юрген Клопп проиграл с «Боруссией» и «Ливерпулем» шесть финалом подряд.

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»Getty Images

Люди в черном

Встречу обслужит Дамир Скомина. Этот матч станет третьим крупным финалом в карьере 42-летнего словенца: ранее он судил решающий матч Лиги Европы УЕФА-2016/17 между «Аяксом» и «МЮ», а еще Суперкубок-2012 с участием «Челси» и «Атлетико».

В этой ЛЧ Скомина обслужил пять матчей: в них «Реал» обыграл «Аякс» (2:1), «МЮ» – «ПСЖ» (3:1), «Сити» – «Хоффейнхайм» (2:1), а «Ливерпуль» – «Наполи» (1:0). А еще киевское «Динамо» и «Аякс» сгоняли вничью – 0:0.

В центре внимания

Герой

Клопп обладает не только смертельной тройкой в нападении, но и крутейшими флангами обороны. На двоих Робертсон и Александер-Арнольд насобирали 29 ассистов за сезон (13+16). Вероятно, их работа и станет ключевой в решающем матче.

Мощная игра Салаха, Мане и Фирмино уже никого не удивляет, а некоторые даже научились ей противостоять. Но сдержать соперника, когда на краю сразу два монстра, очень тяжело. Арнольд и Робертсон привыкли к модели Клоппа, наладили связь с форвардами и отточили кроссы/прострелы. Это особенно важно, потому что у «Тоттенхэма» быстрые, но слишком авантюрные защитники: и Роуз, и Триппьер не всегда успевают в оборону.

Tennisi тоже считает, что у Робертсона и Александер-Арнольда есть шансы стать MVP финала – коэффициент на них составляет 11,00. Лидируют, конечно же, молодцы из ливерпульской атаки: Салах (4,00), Мане (4,30) и Фирмино (5,50).

Лузер

Кейн – безусловный лидер «Тоттенхэма», он даже толкает мотивационные речи вместо Почеттино. Но форма Харри очень далека от идеала: он травмировался еще 9 апреля, а «шпоры» до сих пор отвечают загадками. Если Кейн будет хоть чуточку готов, то обязательно выйдет на поле – и это станет проблемой для «шпор».

Во-первых, Почеттино научился действовать без короля – очередное перестроение в атаке может привести к недопониманию. Во-вторых, против Кейна сыграет Ван Дейк, которого в этом сезоне не обыграл никто. Сложно представить, что Кейн, только вставший с койки и не забивавший за клуб с 9 марта, вдруг ускользнет от лучшего игрока АПЛ.

«Победа» Ливерпуля»: 1,89

Ничья»: 3,72

Победа «Тоттенхэма»: 4,40

Обе забьют за 1,64

По «Ливерпулю» разве есть вопросы? У Клоппа космическое трио в нападении и крайние защитники, которые выбили 29 ассистов за сезон. В последних 14 матчах «красные» не забили лишь раз – «Барселоне» на «Камп Ноу, но там скорее было невероятное везение каталонцев, чем унылая игра мерсисайдцев.

С «Тоттенхэмом» сложнее, но «шпоры» сподобятся на гол. Во-первых, Почеттино нащупал правильное сочетание – четыре мяча в двух последних матчах сезона против «Аякса» и «Эвертона». Во-вторых, в ЛЧ «шпоры» стабильно результативны: в 22 последних играх лондонцы лишь раз ушли с поля без гола.

«Тоттенхэм» слишком эмоционален и вдохновлен, чтобы сушить игру и обороняться без контратак.

Салах и Фирмино, «Ливерпуль»Imago

«Ливерпуль» выиграет один из таймов за 1,45

Тут надо учитывать, что «красные» фавориты и сыграют с позиции силы. В том, что «Ливерпуль» обязательно забьет, сомнений нет. А если будет гол, то будет и победа в тайме – маловероятно, что обе половины команды сгоняют в результативную ничью. В этом сезоне «Ливерпуль» выиграл у «шпор» два тайма из четырех – еще два свел к ничьей, не отдав лондонцам ни одну из половин.

«Ливерпуль» победит по xG за 1,42

Tennisi – первая компания в мире, которая принимает ставки на xG. Силы команд подразумевают, что «Ливерпуль» будет владеть мячом и давить, а «шпоры» – ждать шанса на контратаках. Отсюда следует: «красные» по логике будут чаще угрожать воротам соперника.

За это говорит и убойная связка в нападении – кто-нибудь верит, что Мане, Салах и Фирмино пробегают вхолостую? А еще статистика: в этой АПЛ показатели «Ливерпуля» по xG составляют 79,46, «Тоттенхэма» – 61,75.

Льоренте выйдет на замену за 1,85

Фернандо точно начнет на лавке – здоров ли Кейн или нет. Но любой расклад матча подразумевает выход испанца во втором тайме.

Сценарий 1. «Тоттенхэм» проигрывает, Почеттино нужен мутант в атаку. Этот ход отлично работает в ЛЧ: Льоренте забил «Сити» решающий мяч и перевернул игру с «Аяксом» большим объемом работы.

Сценарий 2. Даже если «шпоры» будут вести в счете, большой парень в атаке все равно нужен. Он поможет цепляться за мяч в контратаках и погоняет защитников «Ливерпуля».

Сценарий 3. Малое количество новостей о здоровье Кейна говорит о том, что Харри не в идеальном состоянии. Будет круто, если врачи «Тоттенхэма» сотворят чудо, но не факт англичанин отыграет весь матч. В таком случае опять пригодится Льоренте.

Фернандо Льоренте («Тоттенхэм»)Getty Images

Кейн пробьет в створ, попадет в офсайд и сфолит за 2,72

Прошлым летом у Кейна уже был матч жизни – полуфинал ЧМ против Хорватии. Ту встречу англичане проиграли, поэтому у Харри наметился еще один великий шанс. Он выйдет на поле, даже если запретят врачи – он очень хочет помочь команде.

Харри будет максимально заряжен и настойчив – в борьбе и открываниях. По разу он точно ошибется – попадет в ловушку и переусердствует в отборе. А с ударом в створ сомнений нет – такой мастер всегда найдет шансик для тычка.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»

«Ливерпуль»

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