София Томалла – немецкая актриса и модель, которая долгое время была музой фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна. Пара то сходилась, то вновь расставалась, но сейчас София встречается с голкипером «Бешикташа» Лорисом Кариусом.

Парочка сейчас проводит отпуск на одном из греческих островов, Лорис даже отказался посетить финал ЛЧ с участием «Ливерпуля», которому принадлежит Кариус. София – дочь актрисы Симоны Томаллы, а воспитывал ее Руди Ассауэр – бывший менеджер и тренер «Шальке».

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Последний год у немца после финала ЛЧ, где он дважды грубо ошибся, был очень тяжелым, но, глядя на фотографии Томаллы, трудно назвать его неудачником.

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