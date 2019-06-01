1 июня «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» проведут главный матч сезона. И времени на подготовку у команд было предостаточно: последний официальный матч они провели аж 12 мая. Чем занимались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» эти три недели без футбола?

«Алкмар» насолил Клоппу

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» 12 мая, но уступил «Сити» в гонке за титулом, а потому «красные» сразу переключились на финал ЛЧ. Юрген Клопп дал футболистам всего несколько дней отдыха перед началом подготовки к мадридскому финалу.

«Красные» планировали сделать сбор в Марбелье и попросили о товарищеской игре голландский АЗ, но клуб из Эредивизи запрос отклонил – в начале июня многим футболистам играть за сборные.

Молодежка «шпор» отложила отпуск

И все ради того, чтобы помочь основе лучше подготовиться к финалу. Почеттино с середины мая перевел игроков на индивидуальные планы тренировок, поэтому иногда на поле требовалось присутствие резервистов.

Фирмино тренировался, даже когда все отдыхали

Когда игроки «Ливерпуля» отдыхали перед финальной подготовкой к главному матчу ЛЧ, восстанавливающийся после травмы Роберто Фирмино посадил жену в самолет и отправился куда-то на юг.

Но вовсе не для того, чтобы лежать на пляже. Бразилец регулярно выкладывал в инстаграм то, как он занимается бегом, то как работает с мячом, то как работает в тренажерке.

Бекхэм проведал лондонцев

Моральную поддержку «Тоттенхэму» оказал экс-футболист «МЮ» Дэвид Бекхэм. Легенда посетил тренировочную базу команды 22 мая. Он посмотрел комплекс, понаблюдал за тренировкой «шпор», ну и сделал селфи с Почеттино. Куда ж без этого.

Сбор «Ливерпуля» в Марбелье

На шестидневный сбор в Испании «Ливерпуль» прилетел 20 мая. Настроение у парней было вполне боевое. А Мане еще и пошутил: «Честно говоря, никто не скучает по ливерпульской погоде».

В один из дней Клопп устроил турнир в формате шесть-на-шесть с участием четырех команд, составленных из игроков «красных». Победила команда Джордана Хендерсона. Журналист The Times Дункан Каслс сообщил, что мерсисайдцы организовали в закрытом режиме матч против второй команды «Бенфики». Результат ее неизвестен.

Фотосессия обеих команд перед финалом

За четыре дня до решающего матча игроков «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» отправили фотографировать. И не скажешь, что через несколько дней многие сыграют главный матч в жизни.

Больше фоток можно посмотреть тут.

Кстати, Почеттино очень хочет, чтобы на предматчевом фото перед финалом оказались все футболисты «Тоттенхэма», а не только стартовый состав. «Меня это расстраивает, может быть, какой-то парень вышел на замену, забил дважды и стал героем. Но в истории на фото останется только стартовый состав», – логично заметил аргентинец.

Каррагер, Милнер и Клопп записали видео смертельно больному фанату

Дэйв Эванс планировал приехать в Мадрид на финал ЛЧ и мечтал увидеть там «Ливерпуль». Он даже забронировал отель в испанской столице, но его планы разрушил рак в терминальной стадии. Счет жизни Дэйва идет на часы. Увидит он финал или нет, не знает никто.

Слова поддержки фанату записал Джейми Каррагер. Джеймс Милнер и Юрген Клопп также нашли время, чтобы поддержать Дэйва.

«Я слышал, ты – невероятный боец. Единственное, что я могу тебе сказать, это то, что мы думаем о тебе. Ты действительно с нами. Я не могу сравнивать твою борьбу с тем, что команда делала в течение года. Потому что это больше, чем футбол, это о жизни. Единственное, что можем – это дать людям надежду, немного радости. Хорошие моменты, которые останутся в памяти.

Мы разделяем эти моменты. В этом сезоне или 3,5 года с тех пор, как я здесь. Мы делимся этим опытом. Это делает нас настоящими друзьями. От всего сердца желаю тебе всего наилучшего, и я христианин, так что увидимся», – сказал Клопп.

Финал ЛЧ пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» 1 июня.

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