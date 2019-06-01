На пресс-конференции в преддверии финала Лиги чемпионов главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино услышал нестандартный вопрос от одного из журналистов.

«Мне показалось, вы потеряли вес. Это правда? Вы похудели? А то мне не понять, но кажется, что вы стали стройнее», – спросил репортер.

47-летний тренер изобразил удивление, поднялся на ноги и шутливо встал в модельную позу. «Я все такой же», – несколько раз повторил Почеттино.

Сегодня, 1 июня, «Тоттенхэм» Почеттино встретится в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Матч начнется в 22:00 на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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