В январе 2013-го болельщики «Саутгемптона» объявили войну против боссов клуба из-за противоречивого увольнения главного тренера Найджела Эдкинса. Английский коуч за два сезона вывел «святых» из Лиги один в Чемпионшип, а оттуда – в высший дивизион, но руководство избавилось от него после слабого старта сезона.

Фанаты возмутились и поддержали тренера чантами на следующих матчах. Они не понимали, зачем председатель правления Никола Кортезе заменил кумира на неизвестного аргентинца и что Маурисио Почеттино даст клубу без знания языка и опыта в английском футболе.

АПЛ – чемпионат с устаревшими взглядами и болельщиками-консерваторами. На родине футбола с трудом принимали любые перемены, но в случае Почеттино традиционализм оказался ошибкой. Про молодого тренера мало слышали в Англии, зато его отлично знали на континенте. Впервые на бывшего помощника тренера женской команды «Эспаньола» обратили внимание в Ла Лиге, когда в феврале 2009-го он с основной командой каталонского клуба обыграл в дерби «Барсу».

Тот результат стал главной сенсацией сезона: неудержимая машина Гвардиолы шла к треблу, но заслуженно проиграла безнадежному «Эспаньолу», который окопался внизу таблицы. «Есть команды, которые поджидают тебя, и «Эспаньол» – одна из таких, – сказал после матча Пеп. – Их стиль игры мне очень близок». Победа над Анри, Хави и Месси вдохновила «Эспаньол», и на финише чемпионата команда Почеттино спаслась от вылета.

Аргентинец разработал в Каталонии надежный проект, позволивший в следующих сезонах бороться за первую половину таблицы, а не за выживание. Страстный Поч вдохновлялся гиками Гвардиолой и Бьельсой, который тренировал его в «Ньюэллс Олд Бойз»: тщательно следил за юниорскими командами, посещал их занятия, стремился к тотальному контролю. Он изменил мышление «Эспаньола»: обычно аутсайдеры беспокоятся о спасении любой ценой и скатываются на примитивную игру, но Почеттино беспокоился о деталях, будто тренировал топ-клуб.

Маурисио Почеттино и Марсело Бьельса Eurosport

«Эспаньол» привык к постоянным уходам лидеров, но Маурисио справился и с этим: он так отладил взаимодействие между академией и главной командой, что в составе постоянно появлялись воспитанники-звезды. Почеттино заряжал игроков бешеной мотивацией и подробными инструкциями. Дани Освальдо, который играл у Маурисио в «Эспаньоле» и «Саутгемптоне», так описал подход тренера: «Он заставляет тебя выкладываться, как собаку. Иногда хочется убить его, но это работает».

Эксперт Гильем Балаге обратил внимание на то, как в методе Почеттино гармонично сочетались тактика и личное отношение: «Он стремился к владению, организации атаки от своих ворот. При этом он давал игрокам уверенность, потому что они точно знали, что каждый должен делать». Результаты подтверждали, что клуб ожил: в сезоне-2009/10 «Эспаньол» забрался на 11-е место, а через год боролся за еврокубки.

Но после наступил спад, связанный с возможностями клуба. Почеттино понял: как бы тщательно он ни относился к работе, «Эспаньол» не способен выйти на следующий уровень из-за маленького бюджета и постоянных продаж лидеров. Летом 2012-го команду покинули 10 игроков основного состава – радикальная перемена перечеркнула прогресс, которого добился Маурисио.

В то время его называли одним из кандидатов на смену Моуринью в «Реале», но провальный старт сезона (две победы в 12 матчах) закрыл для Поча повышение. Принципиальный аргентинец расстался с клубом по обоюдному согласию, и уже через несколько месяцев согласился на предложение из Англии. Перед уходом из любимого «Эспаньола» он напомнил, что всегда будет доступен, если понадобится.

Фанаты и эксперты подозревали, что руководство «святых» уволило Эдкинса спонтанно и заменило его первым попавшимся модным выскочкой. На самом деле председатель правления Кортезе несколько лет следил за карьерой Почеттино и тщательно проанализировал его стиль перед назначением. Коуч привлек внимание функционера, когда скауты «Саутгемптона» оценивали Коутиньо, выступавшего за «Эспаньол». «Я не знал имени этого тренера, – вспомнил Кортезе. – Но чувствовал, что от него исходит положительное влияние. С того момента я наблюдал за ним, звонил агентам, клиенты которых играли у него, расспрашивал о его методах».

Босс не ошибся: с Почеттино «Саутгемптон» превратился в самого зрелищного английского андердога и убийцу топ-клубов. За пару месяцев команда, трусливо игравшая против лидеров, преобразилась и казнила «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси». У Эдкинса оставались шансы на сохранение места в АПЛ, но Почеттино подарил «святым» новую перспективу. Он ввел в состав Родригеса, Шоу и Лаллану и привил командный прессинг. «Кажется, что мы больше бегаем, но на самом деле мы лишь делаем это более организованно», – объяснил Поч. Скоро игроки привыкли к другому уровню требований и идеально использовали ошибки соперников, которые не ожидали такого давления.

Принципы Маурисио не поражали новаторством, но оказались максимально эффективны: «Когда мы теряем мяч, у нас должен быть характер, чтобы вернуть его как можно скорее. Наш стиль в том, чтобы играть более высоко, смещать линии от своих ворот и разыгрывать мяч». Почеттино лучше некоторых топ-тренеров представлял, какие игроки нужны для реализации его идей.

Он усилил опорную зону Ваньямой, который сыгрался со Шнайдерлином, а в защиту купил Ловрена. Ветеран Ламберт перезапустил карьеру благодаря скоростному стилю Почеттино: в сезоне-2013/14 Рики поучаствовал в 23 голах и доказал, что он не типичный таргетмен. Родригес и Лаллана классно взаимодействовали в атаке с Клайном, Чеймберсом и Шоу. Гостившие на «Сент-Мэрис» топы не привыкли, что маленькие команды нападают при поддержке латералей, но Почеттино понимал, насколько это мощное оружие.

Маурисио не увлекался безрассудной атакой – такой подход оказался бы смертелен для «Саутгемптона», несмотря на прогресс. Тренер тщательно подходил к защите, разрушению атак соперников и взаимодействию между линиями. Шнайдерлин вспоминал, как Поч научил его умному прессингу: «Я оставляю сопернику худшую возможность для передачи. Почеттино просит нас не оставлять сопернику выбора. Это требует огромной коллективной работы. После семи месяцев подготовки у нас уже намного лучше получается, мы лишаем противников баланса». Кроме того, Шнайдерлин грамотно менялся позициями с вингерами, которые не успевали вернуться после атаки, и страховал фланг. Для АПЛ такая тактическая подготовка середняка стала сенсацией.

Почеттино по-прежнему сохранял баланс между тактикой и психологией: он не отстранялся от игроков, как сосредоточенный на схемах Ван Гал, и тонко чувствовал состояние футболистов. Люк Шоу до сих пор с ностальгией вспоминает работу с Маурисио – после жестких разносов Моуринью англичанин понимает, как хорош аргентинец в общении с игроками: «В «Саутгемптоне» он добился невозможного. Мы были одной из лучших команд в чемпионате. Он заставлял меня почувствовать, что я лучший, и называл меня сыном. Надеюсь, я смогу снова сыграть под его руководством».

В сезоне-2012/13 «Саутгемптон» финишировал на 14-м месте, но уже через год стал восьмым. Среди клубов, не входящих в топ-6, «святых» обошел только «Эвертон». Перед тренерами часто стоит выбор: эффективная и надежная, но скучная игра или зрелищные атаки без гарантии результата. В единственный полный сезон в «Саутгемптоне» Почеттино показал, что баланс между крайностями существует: для него нужно учитывать каждую мелочь.

«Святые» стали лучшим местом для развития Маурисио: он получил больше денег, чем в «Эспаньоле», а единственным четким требованием было спасение от борьбы за выживание. Поч раскрыл потенциал воспитанников сильной академии «Саутгемптона» и грамотно усилил команду неочевидными трансферами. Неудивительно, что состав той команды разошелся по английским топ-клубам после ухода аргентинца в «Тоттенхэм».

Маурисио Почеттино, «Тоттенхэм»Getty Images

В то же время тренер осознавал, какую работу проделал. В 2015-м Почеттино четко проанализировал отличия между его ситуацией и тем, какой «Саутгемптон» унаследовал Роналд Куман: «Всегда проще принимать команду, которая на подъеме, как случилось с Роналдом. Когда мы пришли в «Саутгемптон» в 2013-м, это была команда с худшим показателем по пропущенным мячам в лиге. У них было много проблем, Лаллана и Шоу выпали из состава, но за полтора года мы перевернули все с ног на голову. Мы пришли и изобрели команду заново».

Поч проделал долгий путь: испытал разочарование от упадка «Эспаньола», привык к новому чемпионату, набрался опыта и виртуозно справился с отсутствием трансферов в Лондоне из-за нового стадиона. Но в остальном Маурисио остался тем же: он верен принципам и идеалам, анализирует детали, максимально сближается с игроками и требует от них полной отдачи. Как бы ни закончился финал Лиги чемпионов, путь Почеттино из Барселоны в Мадрид уже стал одной из лучших историй европейского футбола.

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