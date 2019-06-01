Почеттино и Клопп – гении. Они каждый год меняли «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» и делали их круче

Маурисио Почеттино заканчивает свой пятый сезон с «Тоттенхэмом». Юрген Клопп в октябре отметит четыре года с назначения в «Ливерпуль». В АПЛ дольше работают лишь два тренера (Шон Дайч из «Бёрнли» и Эдди Хау из «Борнмута»), а в европейских топ-клубах – только Диего Симеоне в «Атлетико» (8 лет). Макс Аллегри шел сразу за аргентинцем, но выбыл из рейтинга, покинув «Ювентус».

За это время Почеттино и Клопп не выиграли ни одного трофея, но, пожалуй, именно они олицетворяют пользу от долгосрочного планирования и веры в тренера. Юрген приходил в «Ливерпуль» с мыслью, что команду сделают сильнее тренировки, а не трансферы – приобретения Ван Дейка, Алиссона и Салаха приумножили его работу, но никак не были первопричиной успеха. Маурисио добился главного достижения в клубе вопреки сумасшествию на рынке – последний раз «Тоттенхэм» покупал игрока больше года назад.

Юрген Клопп и Маурисио ПочеттиноGetty Images

Двух тренеров объединяет преданность прессингу – как рассуждал Почеттино, разница лишь в одном: «Ливерпуль» начинает давление только в центре поля, а «Тоттенхэм» доводит его даже до вратаря. Эта задумка распространилась на весь период коучей в клубах, но под их руководством команды принимали новый облик и эволюционировали каждый год.

2014-2016 – прессинг, прессинг, прессинг

Почеттино получил признание в АПЛ работой с «Саутгемптоном». Его стилем восхищался даже сэр Алекс Фергюсон. После повышения Маурисио перенес прессинг в «Тоттенхэм», но там он заработал не так слаженно. Главной проблемой были решения Райана Мейсона и Набиля Бенталеба в центре поля. Они действовали в рассинхрон – либо выдвигались в прессинг, когда не стоило этого делать, либо оголяли опорную зону.

Сезон-2014/15 «шпоры» завершили на достойном пятом месте, но по факту отскакивали в каждой второй игре. «Тоттенхэм» пришел к финишу с отрицательной разницей ожидаемых голов. Больше реальных мячей пропустили только четыре клуба. От позора и увольнения Почеттино спасли Уго Льорис и Харри Кейн. Первый страховал беззащитную оборону сэйвами и игрой на перехватах. Второй стал символом доверия молодым и принес важную победу над «Астон Виллой». Как признавался Почеттино в книге Brave New World, еще по ходу матча он сказал помощнику Хесусу Пересу, что после игры им, возможно, придется паковать чемоданы.

Тот же Кейн стал героем самой яркой победы «Тоттенхэма». В Новый Год «шпоры» обыграли на своем поле «Челси» 5:3 – это было первое поражение для команды Жозе Моуринью. Кейн оформил дубль, сделал голевой пас и уничтожил Неманью Матича. Харри отражал идею Почеттино в атаке – команда максимальным числом игроков перегружала опорную зону соперников.

Клопп тоже запустил тренерскую карьеру в АПЛ с прессинга. Его первый матч – по иронии судьбы, с «Тоттенхэмом» – состоялся после международной паузы, но даже двух дней на тренировки Юргену хватило, чтобы научить игроков базовым вещам. Адам Лаллана познакомился с этим стилем благодаря работе с Почеттино в «Саутгемптоне», но даже он в конце матча рухнул на грудь Клоппа, когда уходил на замену. Игроки не привыкли к таким нагрузкам, но отнеслись к переменам с большим энтузиазмом.

Визитной карточкой Клоппа стал гостевой матч против «Сити». «Ливерпуль» разбил главного претендента на титул со счетом 4:1. После игры Клопп подчеркнул, что из-за прессинга хозяева не могли даже начать атаку. «Горожане» закончили игру с точностью передач в 77% – это на шесть процентов меньше их усредненного показателя по сезону.

Несмотря на прогресс «шпор» в прессинге, обеим командам не хватало сил в концовках как сезона, так и матчей. Это было прямым следствием стиля. «Ливерпуль» проиграл «Севилье» в финале Лиги Европы, не сумев сохранить уровень первого тайма. «Тоттенхэм» лишился последних шансов на титул, упустив преимущество в два мяча над «Челси». Заключительные туры в сезоне-2015/16 идеально передавали картину – «Тоттенхэм» не выиграл в четырех последних матчах, «Ливерпуль» победил лишь в одном из последних пяти.

2016/17 – доминирование «Тоттенхэма», владение «Ливерпуля»

Третий сезон Почеттино – однозначно самый сильный в его эпоху для «шпор». Команда набрала рекордные для себя 86 очков в АПЛ. Если сравнить лучшие перфомансы топ-клубов, то именно «Тоттенхэм» в хороший для себя день доминировал над соперниками страшнее остальных. Это неплохо выражается через лучший показатель «шпор» по нанесенным и допущенным ударам, а также созданным и допущенным xG. Именно «Тоттенхэм» забил больше всего голов с игры.

Результат совпал с пиком Муссы Дембеле – бельгиец стал апгрейдом Мейсона и Бенталеба, замыкал прессинг «шпор» и решал проблемы с выходом в атаку через монструозный дриблинг. Разнообразие в атаке подчеркивали голы Деле Алли – он реагировал на длинные забросы Тоби Алдервейрелда и замыкал кроссы Кристиана Эриксена. Связка с датчанином помогла в домашнем матче с «Челси» – «шпоры» прервали 13-матчевую победную серию «синих». Символично, что это снова произошло в начале января.

Не менее важную роль сыграли Дэнни Роуз и Кайл Уокер – они стали лучшей парой фулбеков в мире. Отчасти из-за них Почеттино впервые отказался от 4-2-3-1 и перестроился на схему с тремя центральными защитниками. Уокер и Роуз шикарно справлялись с задачами латералей: Кайл выдал рекордный показатель по голевым пасам, для Дэнни тот сезон – лучший по ударам, передачам под удар и заработанным фолам.

«Ливерпуль» в этот момент переходил от прессинга к стилю, основанному на владении мячом. Отчасти это было вынужденной мерой – соперники боялись прессинга, поэтому специально отдавали «красным» территорию. Отчасти это было осознанной попыткой Клоппа развить команду – перед стартом сезона его штаб пополнил специалист по позиционным атакам Пепейн Линдерс. Трансформацию прекрасно иллюстрируют цифры: в кампании-2015/16 «Ливерпуль» владел мячом 55%, в 2016/17 – уже 58,3%.

В рамках новой концепции «красные» прибавили – команда финишировала четвертой в АПЛ. Но до конца воплотить идеи не удалось. «Ливерпуль» страдал от отсутствия атакующего левого защитника (там выходил правша Джеймс Милнер) и медленной адаптации Джордана Хендерсона к позиции реджисты. Гостевой матч с «Бёрнли» до сих пор остается в памяти – мерсисайдцы владели мячом 80%, но не создали ни одного явного момента, а их главным оружием стали удары Филиппе Коутиньо с дистанции.

Точно так же «Ливерпуль» был слишком зависим от ключевых игроков в системе. Это особенно ударило по «красным» зимой, когда они лишились Жоэль Матипа и Садио Мане – защитника с хорошим первым пасом и единственного игрока с дриблингом 1-в-1.

2017/18 – гибкость «Тоттенхэма», прогресс «Ливерпуля»

Очный матч в октябре завершился победой «шпор» 4:1. Он оказал ключевое влияние на обе команды. «Тоттенхэм» убедился в правильности своей трансформации, «Ливерпуль» – в необходимости сделать аналогичный шаг.

Главную роль в успехе «шпор» в тот день сыграли контратаки с участием Хынмин Сона. В Лиге чемпионов Почеттино повторял трюк – команда отдавала мяч «Боруссии» и «Реалу», а потом наказывала их на свободном пространстве. В рамках АПЛ «шпоры» забили 12 мячей на контратаках – это рекорд в эпоху Маурисио. Заодно «Тоттенхэм», наконец, раскрыл Сона: два года назад Почеттино менял корейца в перерыве и даже грозил трансфером, с этого момента – сделал его неплохой альтернативой Кейну.

«Ливерпуль» после унижения в Лондоне собрался на внеплановую встречу. Если верить Симону Миньоле, именно на ней Клопп посвятил команду в идею сыграть в более осторожный футбол. Полгода назад к этому публично призывал Милнер. По словам Джеймса, «Ливерпулю» следовало минимизировать хаос в своей игре.

Завершить процесс помог Вирджил ван Дейк. «Ливерпуль» перестал в каждом матче обязательно прессинговать и даже закрывался, поведя в счете. Воплощением этого стал первый четвертьфинал ЛЧ с «Сити». В первом тайме «Ливерпуль» организовал три мяча благодаря прессингу, во втором – припарковал автобус и легко удержал преимущество.

Стиль учитывал сильные стороны Мо Салаха. Его скорость позволяла как запрессинговать соперника, так и оголить пространство в контратаках. Ради того, чтобы выжать максимум из Мо, Клопп впервые двинул его в нападение. Противники получали территорию, но не могли ею нормально распорядиться – довлел страх, что Салах накажет после потери мяча.

Перевести новую философию Клоппа в результат помешала лишь удача. По подсчетам ESPN, «Ливерпуль» стал самой невезучей командой АПЛ сезона-2017/18. «Красные» финишировали четвертыми, но по результатам исследования заслужили второго места. Такая же история с ЛЧ – «Ливерпуль» проиграл финал «Реалу» из-за индивидуальных ошибок Лориса Кариуса. Они не дали проверить, на что способна новая модель Клоппа.

2018/19 – самый прямолинейный «Тоттенхэм», идеальный «Ливерпуль»

Окончательно идея Клоппа усвоилась в этом сезоне. Приход Алиссона позволил «Ливерпулю» разыгрывать мяч от вратаря – команда не только прессингует сама, но и провоцирует на прессинг соперника. Крайние защитники заменили Коутиньо в роли плеймейкера – Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон вошли в пятерку лучших ассистентов АПЛ и решили проблемы с владением, которые были у «красных» два года назад.

Бонусом стала работа над стандартами. В этом сезоне «Ливерпуль» забил 21 мяч после корнеров и штрафных. Лучшим показателем в эру Клоппа были 14 голов в сезоне-2015/16. Мячи со стандартов помогали «Ливерпулю» взламывать автобус и играть по счету, либо вырывать победу на последних минутах. В чемпионатах топ-5 никто не забил больше голов в заключительную 15-минутку.

Тренд с отказом от постоянного прессинга получил продолжение. В сезоне-2016/17 «Ливерпуль» позволял соперникам делать 7 передач перед попыткой отбора, в этом – 10. Осторожность вылилась в исторических масштабов надежность: «красные» пропустили меньше всех в АПЛ. Теперь они одинаково хорошо прессингуют, атакуют первым номером и защищаются вторым.

«Ливерпуль»Getty Images

«По ходу сезона мы показали, что можем по-разному побеждать и хорошо реагируем на любую проблему. Когда мы забиваем первыми, сопернику очень тяжело сравнять счет. Если нам самим нужен поздний гол, мы способны вырвать победу. Если же нам нужно успокоить игру, мы тоже знаем, как этого добиться», – отмечал перед финалом Александер-Арнольд.

Эволюция «Тоттенхэма» тоже в какой-то степени завершилась. Эта версия «шпор» – точно не лучшая при Почеттино, но точно самая прямолинейная и английская. «Тоттенхэм» наносит всего на два удара больше соперника, но одна из причин – команда рано открывает счет и специально откатывается на свою половину. Выжидательная манера работает – еще никогда «Тоттенхэм» не бил так часто после быстрых атак. Аналитики из компании StatsBomb подтверждают: в этом сезоне «шпоры» стали лучшей командой АПЛ по контратакующим ударам.

Тенденцию подытоживает неожиданная польза от Фернандо Льоренте. «Тоттенхэм» атакует либо в быстрых отрывах с участием Сона и Лукаса Моуры, либо забрасывая мячи на испанца. В любом случае Почеттино специально обходит центр поля. Он стал слабым местом «Тоттенхэма» из-за возраста Дембеле, регресса Эрика Дайера и травм Виктора Ваньямы. Не строить игру через полузащиту в этих условиях – крайне логичный ход.

Плей-офф ЛЧ дополнительно подсветил новую силу команд – разноплановость «Ливерпуля» выразилась в гостевой победе над «Баварией», прямолинейность «Тоттенхэма» – в ответках с «Аяксом» и «Сити». Едва ли Клопп и Почеттино хотят, чтобы последнюю версию их команд ассоциировали с этими играми. Оба живут надеждой, что лучшим примером станет финал ЛЧ.

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