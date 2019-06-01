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Салах в роли Барта и Клопп – Гомер. Bleacher Report смонтировал превью к финалу ЛЧ в стиле Симпсонов
Там Клопп, Почеттино, Салах, Кейн и Моура.
Сайт Bleacher Report смонтировал превью к финалу Лиги чемпионов в стиле мультсериала «Симпсоны».
По сюжету ролика игроки и тренеры «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» добираются до стадиона «Ванда Метрополитано», где состоится финальный матч. В мультипликационных персонажах легко угадываются Юрген Клопп и Маурисио Почеттино, Мохамед Салах, Харри Кейн и Лукас Моура. В финале все садятся на диване перед телевизором и смотрят футбол.
- Финальный матч начнется 1 июня в 22:00 мск.
- Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: перед финалом Лиги чемпионов
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