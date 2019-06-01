Подпишись на «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и ЛЧ в приложении Eurosport. Главные новости сами найдут тебя

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- «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сойдутся в финале Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано».
- Матч начнется сегодня, 1 июня в 22:00 (мск). Следите за игрой на нашем сайте.