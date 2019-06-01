Eurosport
Угадай, чья жена – игрока «Тоттенхэма» или «Ливерпуля»
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Отличный разогрев перед главным матчем сезона.
1 июня в Мадриде состоится главный матч футбольного евросезона: в финале Лиги чемпионов сойдутся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», Маурисио Почеттино и Юрген Клопп, Харри Кейн и Мохамед Салах.
Мы знаем, что ты уже коротаешь часы в ожидании стартового свистка, поэтому предлагаем отличный способ убить 5-10 минут – пройти тест на знание подружек и жен футболистов сегодняшнего матча. Погнали, впереди девять сложнейших вопросов!
- Проследить за матчем «Тоттенхэма» и «Ливерпуль» можно будет прямо по этой ссылке.
- «Ливерпуль» пять раз выигрывал Лигу чемпионов, «Тоттенхэм» не делал этого никогда.
Сбор в Испании и встреча с Бекхэмом. Чем 3 недели до финала занимались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»
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