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Стартовые составы на финал

Стартовые составы на финал
Eurosport

1 час назад

Маурисио Почеттино и Юрген Клопп определились с ключевыми игроками.

Совсем чуть-чуть остается до главного матча сезона. Тренеры «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» – Юрген Клопп и Маурисио Почеттино – определились со стартовыми составами на финал Лиги чемпионов.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Уинкс, Сиссоко, Алли, Эриксен, Сон, Кейн.

  • Матч начнется в 22:00 (мск). Следить за ним можно тут.
  • «Тоттенхэм» впервые дошел до финала, «Ливерпуль» в прошлом году в решающем матче уступил «Реалу».
  • Всего у «красных» пять титулов ЛЧ.

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: перед финалом Лиги чемпионов

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