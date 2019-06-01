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Стартовые составы на финал
Маурисио Почеттино и Юрген Клопп определились с ключевыми игроками.
Совсем чуть-чуть остается до главного матча сезона. Тренеры «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» – Юрген Клопп и Маурисио Почеттино – определились со стартовыми составами на финал Лиги чемпионов.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Уинкс, Сиссоко, Алли, Эриксен, Сон, Кейн.
- Матч начнется в 22:00 (мск). Следить за ним можно тут.
- «Тоттенхэм» впервые дошел до финала, «Ливерпуль» в прошлом году в решающем матче уступил «Реалу».
- Всего у «красных» пять титулов ЛЧ.
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: перед финалом Лиги чемпионов
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