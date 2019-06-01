В финальном матче Лиги чемпионов-2018/19 встретились «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

В первом тайме на поле выбежала дама в купальнике, сделав этот и без того яркий матч еще более сочным. На купальнике у дамы, которую зовут Кинси Волански, была надпись vitaly uncensored – это сайт с эротическими пранками. Его создатель Виталий Здоровецкий родился в Мурманске (обратили внимание на vitally в названии?), а позже перебрался в США. Кстати, он тоже выбегал на поле в финале, но не Лиги чемпионов, а ЧМ-2014, где встретились Аргентина и Германия.

Кинси и Виталий встречаются и, скорее всего, скоро поженятся. По крайней мере, на это очень рассчитывает Виталий.

Вот еще немного фото.

И еще.

Болельщица, «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»Getty Images

Счет в игре «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» открыл Мохамед Салах, который реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Муссы Сиссоко.

«Ливерпуль» пять раз выигрывал Лигу чемпионов, «Тоттенхэм» не делал этого никогда.

В прошлом году «Ливерпуль» в финальной игре уступил «Реалу» (1:3).

Угадай, чья жена – игрока «Тоттенхэма» или «Ливерпуля»

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