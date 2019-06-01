В финальном матче Лиги чемпионов-2018/19 на поле выбежала обворожительная красотка Кинси Волански – созревающая звезда инстаграма и трэвел-блогер. На купальнике у дамы была надпись vitaly uncensored – это сайт с эротическими пранками. Его создатель родился в Мурманске (обратили внимание на vitally в названии?), а позже перебрался в США. К слову, он тоже выбегал на поле в финале, но не Лиги чемпионов, а ЧМ-2014, где встретились Аргентина и Германия.

«Если бы у меня был миллион, я бы создала собственную компанию. А на оставшееся деньги отправилась бы в путешествие по юго-восточной Азии», – рассказывает Волански. А мы любуемся подборкой самых сочных фото из ее инстаграма. Футболистам «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» повезло, что они наблюдали эту девушку в паре метров от своих глаз.

Счет в игре «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» открыл Мохамед Салах, который реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Муссы Сиссоко.

В прошлом году «Ливерпуль» в финальной игре уступил «Реалу» (1:3).

Почеттино и Клопп – гении. Они каждый год меняли «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» и делали их круче

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