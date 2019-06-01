«Ливерпуль» вышел вперед на второй минуте.

Садио Мане загрузил с левого фланга и попал в руку Муссы Сиссоко в штрафной. Мохамед Салах с точки послал мяч в цель. Это второй по скорости гол в финалах Лиги чемпионов – Паоло Мальдини в 2005-м забил «Ливерпулю» на 52-й секунде.

Во втором тайме Почеттино выпустил палача «Аякса» Лукаса Моуру и спасителя матча с «Манчестер Сити» Фернандо Льоренте, но «Тоттенхэм» так и не сравнял счет. А на 87-й минуте Дивок Ориджи подхватил мяч после розыгрыша углового и точно пробил с левого полуфланга штрафной.

2:0 – «Ливерпуль» победил «шпор» и выиграл Лигу чемпионов.

«Ливерпуль» взял шестой Кубок чемпионов в истории. Ранее они выигрывали в 1977-м, 1978-м, 1981-м, 1984-м и 2005-м.

Для «Тоттенхэма» этот финал ЛЧ был первым в истории клуба.

Почеттино и Клопп – гении. Они каждый год меняли «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» и делали их круче

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