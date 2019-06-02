«Ливерпуль» в финальном матче Лиги чемпионов-2018/19 выиграл у «Тоттенхэма» – 2:0.

Счет в игре уже на второй минуте открыл Мо Салах, реализовавший пенальти, который заработал Садио Мане. Кстати, как думаете была пенка или Мусса Сиссоко играл плечом?

Точку в матче доставил бельгиец Дивок Ориджи – «Ливерпуль» снова взял Лигу чемпионов, уже в шестой раз!

Салах забил второй по скорости гол в финалах ЛЧ. Скорострельнее был только капитан «Милана» Паоло Мальдини, который забил «Ливерпулю» в 2005 году на 52-й секунде.

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов в шестой раз, «Тоттенхэм» не побеждал в турнире ни разу.

Мы уже нашли инстаграм красотки, которая засветилась в финале ЛЧ. Не благодарите

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