«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0 и стал победителем Лиги чемпионов-2018/19.

После матча игроки команды Юргена Клоппа вместе со своими болельщиками спели гимн клуб – знаменитую You'll Never Walk Alone. Ничего атмосфернее и пронзительнее вы сегодня уже не увидите.

Голами в прошедшем матче отметились Мохамед Салах и Дивок Ориджи.

«Ливерпуль» в шестой раз выиграл ЛЧ, «Тоттенхэм» остался с баранкой.

Мы уже нашли инстаграм красотки, которая засветилась в финале ЛЧ. Не благодарите

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