Eurosport
Игроки «Ливерпуля» спели You'll Never Walk Alone вместе с фанатами. Самое атмосферное видео вечера
Признайся, у тебя тоже побежали мурашки?
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0 и стал победителем Лиги чемпионов-2018/19.
После матча игроки команды Юргена Клоппа вместе со своими болельщиками спели гимн клуб – знаменитую You'll Never Walk Alone. Ничего атмосфернее и пронзительнее вы сегодня уже не увидите.
- Голами в прошедшем матче отметились Мохамед Салах и Дивок Ориджи.
- «Ливерпуль» в шестой раз выиграл ЛЧ, «Тоттенхэм» остался с баранкой.
Мы уже нашли инстаграм красотки, которая засветилась в финале ЛЧ. Не благодарите
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