Getty Images

Первый в истории финал без карточек и повторение трюка Моуринью. Главные цифры победы «Ливерпуля»

Первый в истории финал без карточек и повторение трюка Моуринью. Главные цифры победы «Ливерпуля»
Артем Буторин

48 мин. назад

Все о достижении Юргена Клоппа и поражении Маурисио Почеттино.

Теперь сезон можно официально закрывать – «Ливерпуль» одолел в финале «Тоттенхэм» и выиграл Лигу чемпионов. По голу в ворота Уго Льориса провели Мохамед Салах и Дивок Ориджи.

Клопп прервал черную серию в финалах, Салах удивил быстрым голом, «Тоттенхэм» потерял мечту. Короче, все главные цифры главного матча – тут.

Еще темы из финала ЛЧ:

Почеттино и Клопп – гении. Они каждый год меняли «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» и делали их круче

Мы уже нашли инстаграм красотки, которая засветилась в финале ЛЧ. Не благодарите

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте