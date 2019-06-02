Теперь сезон можно официально закрывать – «Ливерпуль» одолел в финале «Тоттенхэм» и выиграл Лигу чемпионов. По голу в ворота Уго Льориса провели Мохамед Салах и Дивок Ориджи.

Клопп прервал черную серию в финалах, Салах удивил быстрым голом, «Тоттенхэм» потерял мечту. Короче, все главные цифры главного матча – тут.

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