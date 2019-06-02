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Первый в истории финал без карточек и повторение трюка Моуринью. Главные цифры победы «Ливерпуля»
Все о достижении Юргена Клоппа и поражении Маурисио Почеттино.
Теперь сезон можно официально закрывать – «Ливерпуль» одолел в финале «Тоттенхэм» и выиграл Лигу чемпионов. По голу в ворота Уго Льориса провели Мохамед Салах и Дивок Ориджи.
Клопп прервал черную серию в финалах, Салах удивил быстрым голом, «Тоттенхэм» потерял мечту. Короче, все главные цифры главного матча – тут.
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Почеттино и Клопп – гении. Они каждый год меняли «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» и делали их круче
Мы уже нашли инстаграм красотки, которая засветилась в финале ЛЧ. Не благодарите
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