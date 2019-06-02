Уже на первой минуте финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» Дамир Скомина назначил пенальти в ворота Уго Льориса.

Словенец углядел в действиях Муссы Сиссоко игру рукой и уверенно поставил мяч на точку. Дамир даже не посмотрел повтор: видеоассистенты сообщили ему, что в этом нет смысла – пенальти однозначный.

Сторонние наблюдатели возмутились решением Скомины. Например, защитник «Лестера» Харри Магуайр выкатил в твиттере следующий пост: «На мой взгляд, это не пенальти».

А кто-то из фанатов откопал вот такой скрин – на нем четко видно, что мяч сперва прилепился к подмышке Сиссоко и только затем отскочил в руку.

Вот еще один ракурс эпизода. Как думаете, это пенальти или нет?

Был ли пенальти в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»? Опрос 964 голосов Да, пенальти однозначный Нет, Скомина ошибся

«Ливерпуль» в шестой раз выиграл Лигу чемпионов, «Тоттенхэм» не побеждал в турнире ни разу.

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