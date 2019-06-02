Матч получился невероятно скучным, потому что это была не игра, а похороны. До 86-й минуты финал был самым нерезультативным с 2003 года и великого снотворного «Милан» – «Ювентус». Но хорошо, что за дело взялся опытный футбольный развлекатель Дивок Ориджи, и голов стало столько же, сколько в 2016-м, 2011-м, 2010-м, 2009-м и других зрелищных решающих матчах ЛЧ.

Но писать в тысячный раз про крутость Клоппа скучно, ведь про нее весь сезон говорили и кричали миллионы. И даже если бы Юрген не взял лопоухую чашку, это не принизило бы мощь этого «Ливерпуля». За триумфом «красных», великолепием Алиссона и провалом Кейна прорезается неочевидный кейс межсезонья.

Достаточно очевидно, что «Тоттенхэм» в этом составе доживает последние часы. Дэниэл Леви не покупал новых игроков, потому что клуб строил стадион, то есть денег было впритык, и все шли на кирпичи и плинтусы для новой арены. Но также он не брал новичков, потому что не продавал никого в другие команды, хотя спрос был и на Дайера, и на Триппьера, и, конечно, на Харри Кейна. Менеджер «шпор» сознательно или нет мариновал одних и тех же футболистов в ростере и вынуждал Почеттино давить на сыгранность, а не на мощь прибывших новичков.

Безусловно, это сделало сильнее команду – команду как состав футболистов или как банду, если бы это слово не находилось в стоп-листе Eurosport.ru. Когда Маурисио поругался с Тоби Алдервейрелдом на стыке этого и нынешнего сезонов, о трансфере центрбека в «Манчестер Юнайтед» Goal писал как о готовой сделке. Но любимый защитник Геннадия Орлова не уехал на «Олд Траффорд», помирился с коучем, заверил всех кругом, что не хотел и не хочет никуда сваливать, и подписал новый контракт. Если бы «Тоттенхэм» не консервировал состав, Тоби закончил сезон шестым в АПЛ, а не вторым в ЛЧ.

Тоби Алдервейрелд, «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», Лига чемпионов, финалGetty Images

Нужно быть объективным – Почеттино проделал гигантскую работу, сохранял мотивацию ростера все пять лет в «Хотспур», стабильно залезал в английскую четверку, но попал на «Ванда Метрополитано» благодаря удаче. Два дичайших отскока, сочетание кучи факторов и адская удача – бедро Льоренте, VAR с голом Стерлинга, хет-трик Моуры обычно не случаются на топ-уровне. Он невероятный тренер, который выжал из состава все и привел его в первый финал Лиги чемпионов в истории клуба. И на этом нужно сказать Лондону «До свидания и удачи».

Да, ЛЧ – кубковый турнир, поэтому странно говорить о заслуженности или незаслуженности попадания «Тоттенхэма» в топ-2. Но при безумной конкуренции в Европе абсолютно ясно, что следующий финал для «шпор» будет нескоро. Тут как с «Лестером» – красивая сказка, но ничего бы не было без расслабившихся денежных мешков. У лондонцев симпатичный, молодой и перспективный состав с Соном, Алли и Кейном, но в полузащите против «Ливерпуля» все равно выходит Харри Уинкс.

Теперь уже глупо удерживать всех звезд в команде – выше этот «Тоттенхэм» уже не запрыгнет, сейчас цена на Кристиана Эриксена пиковая, а Дэниэлу Леви капают проценты с каждого трансфера. Легче распихать лидеров в топ-клубы, пожелать им удачи и радоваться за каждого, когда они будут поднимать трофеи.

Хынмин Сон, «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», Лига чемпионов, финалGetty Images

Конечно, можно стимулировать игроков призрачным шансом на Кубок чемпионов, но за «шпор» играет адекватность – там осознают, насколько эта возможность нереальна. Прокачанные селебрити, проданные в расцвете карьеры, помогут клубной казне, и можно дальше растить молодежь из академии или ноунейм-ферм.

И это идеальный момент для тренера, чтобы уйти в фирму с бюджетом покрупнее. Ни один фанат не скажет, что Почеттино бросил «Хотспур» – наоборот, бывший «Уайт Харт Лейн» поблагодарит аргентинца за исторический финал и крепкую ежедневную работу без фунта вложений от руководства.

Абсолютный пик для «Тоттенхэма», выше в этой Лиге чемпионов уже не будет ничего. Они до последнего бились за свое имя и получили два бешеных камбэка в двух раундах плей-офф. Каждый игрок и тренер заслужил респект, хороший контракт и реальную борьбу за трофеи в топ-клубе. Биться каждый сезон за Лигу чемпионов и «Золотой мяч», а не о потолок возможностей «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 0:2

Голы Салаха и Ориджи обеспечили «Ливерпулю» победу в ЛЧ. Скорее смотри, как это было