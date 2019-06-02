«Ливерпуль» в финальном матче Лиги чемпионов-2018/19 оказался сильнее «Тоттенхэма» – 2:0.

За несколько мгновений до финального свистка главный тренер «красных» Юрген Клопп подошел к коучу «шпор» Маурисио Почеттино, и мужчины вместе встретили окончание матча. Что такое взаимное уважение – в одной фотографии.

Голами в прошедшем матче отметились Мохамед Салах (с пенальти) и Дивок Ориджи.

Клопп выиграл первый трофей за время работы в «Ливерпуле». Почеттино титулов с «Тоттенхэмом» пока не выигрывал.

Видео голов матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»

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