«Let’s Talk About Six». Клопп перепел хит группы Salt-N-Pepa и напомнил о шестом титуле «Ливерпуля»
Великий, нет, величайший дядя!
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал послематчевый комментарий после победы над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов (2:0).
Во время интервью Юрген перепел композицию группы Salt-N-Pepa «Let’s Talk About Sex» («Давай говорить о сексе»), заменив слово «Sex» («Секс») на слово «Six» («Шесть»). Так коуч «Ливерпуля» напомнил всем болельщикам, что его команда в шестой раз выиграла Лигу чемпионов.
- «Ливерпуль» побеждал в ЛЧ в 1977-м, 1978-м, 1981-м, 1984-м, 2005-м и 2019-м.
- ЛЧ-2018/19 – первый трофей, который Клопп выиграл с «Ливерпулем».
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