Видео победных танцев из раздевалки «Ливерпуля». Там брызги шампанского и море радости
У ребят выдался классный сезон.
Футболисты «Ливерпуля» бурно радовались завоеванию шестого титула в Лиге чемпионов.
В официальный твиттер команды выложили видео празднования в раздевалке мадридского стадиона «Ванда Метрополитано». Игроки танцуют, брызгают во все стороны шампанским и поют: «Чемпионы, чемпионы, оле-оле-оле!»
- Мерсисайцы победили «Тоттенхэм» со счетом 2:0, мячи забили Мохамед Салах и Дивок Ориджи.
- За весь матч судья Дамир Скомина не показал ни одной карточки.
- Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп впервые выиграл Лигу чемпионов после двух неудачных попыток.
«Let’s Talk About Six». Клопп перепел хит группы Salt-N-Pepa и напомнил о шестом титуле «Ливерпуля»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте