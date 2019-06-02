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Видео победных танцев из раздевалки «Ливерпуля». Там брызги шампанского и море радости

Видео победных танцев из раздевалки «Ливерпуля». Там брызги шампанского и море радости
Eurosport

1 час назад

У ребят выдался классный сезон.

Футболисты «Ливерпуля» бурно радовались завоеванию шестого титула в Лиге чемпионов.

В официальный твиттер команды выложили видео празднования в раздевалке мадридского стадиона «Ванда Метрополитано». Игроки танцуют, брызгают во все стороны шампанским и поют: «Чемпионы, чемпионы, оле-оле-оле!»

  • Мерсисайцы победили «Тоттенхэм» со счетом 2:0, мячи забили Мохамед Салах и Дивок Ориджи.
  • За весь матч судья Дамир Скомина не показал ни одной карточки.
  • Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп впервые выиграл Лигу чемпионов после двух неудачных попыток.

«Let’s Talk About Six». Клопп перепел хит группы Salt-N-Pepa и напомнил о шестом титуле «Ливерпуля»

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