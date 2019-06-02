Сдержанное счастье

После финального свистка мерсисайдцы улыбались и обнимались, но глобально над «Ванда Метрополитано» витала лишь одна эмоция – грандиозное облегчение.

7 лет без титулов закончились. Лучший сезон в XXI все же сконвертировался в трофей. Финальное проклятие Клоппа не сработало. Автобусная примета (шатл «Ливерпуля» застрял под мостом) тоже ни на что не повлияла – «красные» приехали за Кубком чемпионов и спокойно его забрали.

Обычно после такого триумфа наступает опустошение и приходит коварная потеря мотивации, но это все скорее применимо к «Тоттенхэму» – пик «шпор» действительно прошел, лучше уже не будет. У «Ливерпуля» все иначе – его эта победа лишь раскрепостит, а Клопп станет еще сильнее и круче.

АПЛ – главная цель

Выиграв ЛЧ, Юрген встал на один уровень с Рафой Бенитесом, но задача по золоту Премьер-лиги никуда не делась – именно этот титул сделает Клоппа лучшим коучем «Ливерпуля» в новой эре.

Скорее всего, уже в ближайшем чемпионате случится четкая расстановка приоритетов: Клопп сфокусируется на внутреннем турнире, а Пеп – на ЛЧ, где его результаты медленно деградируют.

Юрген Клопп после финала «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»Getty Images

Остальные клубы АПЛ объективно слабее дуэта лидеров: у «Челси» нет трансферов, «Тоттенхэм» зажмет деньги, «Арсенал» уже вообще не гранд, а в «МЮ» давно выветрилась магия Сульшера. В общем, сезон-2019/20 прямо создан для того, чтобы «Ливерпуль» взял трофей спустя 30 лет – как раз к юбилею.

Дивок Ориджи – лучший джокер сезона

Пять лет назад кенийский бельгиец похоронил сборную России на ЧМ, но затем его карьера пробуксовала: парня отправляли в аренды, обвиняли в пассивности и ругали за слабую результативность, причем весь хейт был по делу.

Непонятно, как Ориджи дожил до 2019 года в статусе игрока топ-клуба, но финиш этого сезона – бенефис Дивока: он грохнул «Ньюкасл», похоронил «Барселону», а затем снял все вопросы в финале. Теперь с его стилем все окончательно понятно – это не пассивность, а гениальное выжидание идеального момента для контрольного выстрела. Король!

Ван Дейк получит «Золотой мяч»

Букмекеры пока котируют Месси выше голландца (1,5 против 3), сам Вирджил тоже называет Лео фаворитом, но аргентинцу придется разорвать Кубок Америки, чтобы встать на один уровень с Ван Дейком. Без победы в летнем турнире Месси точно свободен: обладателя ЗМ в последние три года выбирают журналисты, а они с радостью проголосуют за кого-то небанального.

Вирджил ван Дейк и Лионель Месси в матче «Ливерпуль» – «Барселона»Getty Images

Вирджил – еще более андеграундная кандидатура, чем Модрич в прошлом году: защитники не брали сувенир с 2006 года (привет Каннаваро), так что репортеры с радостью назначат королем центрдефа из Мерсисайда – тем более, он правда заслужил.

Клопп – лучший менеджер сезона

Гвардиола – красавчик и герой чемпионской гонки, но Клопп все равно забрался чуть выше. За ним и самый эффективный трансфер года (взял Алиссона), и самый зрелищный камбэк в ЛЧ, и самый энергозатратный психологический перфоманс весны. Все понимали, что «Сити» вряд ли оступится, но Юрген держал команду в тонусе, заставил абстрагироваться от соперника и выдавливал победу за победой.

Именно стремление выигрывать в каждом матче довело «красных» до главного титула евросезона. Клопп элементарно отучил парней уступать – они забыли, что можно опустить руки. Конечно, Пепа нужно поздравить с треблом, но один кубок Юргена тяжелее всего сервиза, добытого «Сити» – придется это признать.

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