В конце финала Лиги чемпионов казалось, что «Тоттенхэм» вот-вот дожмет и переведет игру в дополнительное время, но Дивок Ориджи на 87-й минуте решительно положил конец всем инсинуациям. 2:0 – это снова бельгийский джокер «Ливерпуля», вовремя выстреливший далеко не в первой игре. А ведь его уже могло и не быть в составе «красных».

Полуфинал с «Барселоной»

Ближайший и ярчайший пример – дубль «Барсе» в ответном матче полуфинала. Дивок успел на добивании после сэйва Тер Штегена в начале матча, положил с легендарной подачи углового от Трента в конце и стал героем встречи. Лавры, правда, пришлось разделить с еще одним автором дубля – Жоржиньо Вейналдумом. Но запоминают всегда первый и последний.

Решающие мячи «Эвертону» и «Ньюкаслу»

«Ливерпуль» не взял английский титул, но оставался в чемпионской гонке до последнего и уступил «Сити» всего одно очко. Но если бы не Дивок, золото уплыло бы в синюю половину Манчестера гораздо раньше.

В декабре «Ливерпуль» катал унылую нулевую ничью с «Эвертоном», и только на 96-й минуте Ориджи порадовал «Энфилд» победой в дерби над принципиальным соперником. Он вышел на замену, когда никто не рассчитывал на него всерьез. Это было его первое появление на поле в сезоне. До этого он почти не появлялся даже на скамейке.

Дивок Ориджи, «Ливерпуль» – «Эвертон»Getty Images

4 мая, когда развязка была значительно ближе, бельгиец снова не позволил Пепу и компании радостно потирать руки в предвкушении. «Ливерпуль» бодался в гостях с «Ньюкаслом», мерсисайцы забивали первыми, но соперник дважды отыгрывался. Ориджи в своем стиле зарешал на 86-й минуте.

Может быть, к Дивоку следует присмотреться Уле-Гуннару Сульшеру? Классический преемник для ферги-тайм. Но Ориджи в барахтающийся «Юнайтед» явно не захочет. После аренд в «Лилль» и «Вольфсбург» он зарешал важнейшие матчи и стал оружием Юргена Клоппа: сперва секретным, теперь – самым что ни на есть угрожающим. А летом он мог оказаться в «Хаддерсфилде», который безвольно вылетел в Чемпионшип. Футбольные сюжеты часто пишутся так, что их перипетии невозможно представить заранее.

Ливерпуль выиграл в финале ЛЧ у «Тоттенхэма» со счетом 2:0.

Автором первого гола стал Мохамед Салах – он забил с пенальти, назначенного за игру рукой.

Первый в истории финал без карточек и повторение трюка Моуринью. Главные цифры победы «Ливерпуля»

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