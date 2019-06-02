Появилось видео прорыва американской модели Кинси Волански на поле во время финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Девушка находилась на трибуне за воротами, которую занимали фанаты «Ливерпуля». Она спрыгнула к полю, перемахнула борт и побежала на поле, скинув одежду. За ней оперативно погнались стюарды, но Кинси успела достичь центрального круга.

«Жизнь нужна для того, чтобы жить. Делайте безумные вещи, которые запомните навсегда», – написала Волански.

Количество подписчиков в инстаграме Кинси выросло до 1,7 миллиона.

«Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 2:0.

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