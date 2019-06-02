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Клопп сделал из обороны «Ливерпуля» крепость. Финал Лиги чемпионов это доказал

Клопп сделал из обороны «Ливерпуля» крепость. Финал Лиги чемпионов это доказал
Вячеслав Палагин

46 мин. назадОбновлено 37 мин. назад

Пора респектовать и за это!

Главный миф про Юргена Клоппа – его вера в футбол в стиле хэви-металл. Журналисты прицепились к красивой фразе немца, хотя он всего лишь описывал разницу между своей «Боруссией» и «Арсеналом» Арсена Венгера. По такой же необъяснимой логике стиль Пепа Гвардиолы до сих пор называют тики-такой. Видимо, для простоты и удобства: сам каталонец говорил, что ненавидит ее.

«Что я хочу привить своей команде, так это игру, которая основывается на очень-очень хорошей организации, но в то же время она должна быть живой, смелой, с попытками что-то предпринимать. Если ты не ничего не предпринимаешь на футбольном поле, это пустая трата времени», – подчеркнул Клопп, когда перед финалом ему вновь напомнили о цитате.

В этом сезоне Клопп максимально отошел от принципов хэви-металл и построил команду не просто с хорошей, а с космической организацией. В финале это проявилось ярче всего: даже один из худших матчей «Ливерпуля» в атаке все равно завершился их убедительной победой. Организация – главная причина, почему это произошло.

Если не учитывать спорный пенальти, то за весь матч с «Тоттенхэмом» «красные» не создали ни одного явного момента и наработали всего на 0,6 xG. Это четвертый с конца показатель для них в этом сезоне. Хуже «Ливерпуль» атаковал только в трех играх – против «Наполи», «Ман Сити» и «Ман Юнайтед».

xG
«Наполи» (г) 0,2
«Ман Сити» (д) 0,4
«Ман Юнайтед» (г) 0,4
«Тоттенхэм» (финал ЛЧ) 0,6
«Хаддерсфилд» (г) 0,6

Да, «Ливерпуль» осознанно отдал мяч, но провала в атаке это не отменяет – «красные» научились взламывать автобус, но им по-прежнему удобнее контратаковать на свободном пространстве. Неточные передачи на Мане, плохая форма Фирмино и осторожность полузащитников не позволили трансформировать удобные условия в реальную остроту.

Клопп взял финал не атакой, а именно организацией. Это один из главных успехов Юргена в сезоне и объяснение, почему именно этот «Ливерпуль» он считает не просто зрелой, а самой сильной командой в своей карьере. Кампанию АПЛ «красные» завершили, пропустив всего 22 мяча (год назад – 38), но их прогресс лучше всего отражает качество игры в защите.

Относительно прошлого сезона «Ливерпуль» лишь незначительно прибавил в атаке. Зато сделал мощнейший скачок в защите. Достаточно взглянуть на показатель ожидаемых пропущенных мячей (xGA в таблице) в АПЛ. Характерно, что соперники «Ливерпуля» даже больше бьют по сравнению с прошлым годом, но качество их ударов резко пошло вниз (xG/удар с игры).

xG xGA Пропущено Удары соперников xG/удар с игры
2017/18 77,49 35,75 38 7,4 0,11
2018/19 79,46 29,15 22 8,1 0,08

Это заслуга не только Алиссона и Вирджила ван Дейка, но и эволюции всего «Ливерпуля». В предыдущие сезоны с Клоппом «красные» не умели контролировать соперника глубокой обороной – только контрпрессингом. Он был поставлен у Юргена на шикарном уровне, противник редко выбегал в контратаки, но, когда выбегал, это всегда было очень опасно.

«Если мы будем искать центрального защитника, мы должны знать, как он играет на свободных пространствах. Если бы мы играли глубоко, у них было бы больше поддержки. Но в топ-клубах защитникам нужно покрывать много пространства. Они будут брошены на растерзание, если мы будем неправильно реагировать на потерю мяча. Контрпрессинг – весьма полезное оружие на этот случай», – объяснял Клопп в мае 2017-го.

Забавно, что переход на более гибкий стиль совпал с приходом именно нового защитника. Эта версия «Ливерпуля» может контролировать соперника не только прессингом и контрпрессингом, но и защитой на своей трети поля. Как выразился Трент Александер-Арнольд перед финалом, когда нужно, «Ливерпуль» может обезвредить противника и выбить из него дурь.

Это многообразие позволяет «Ливерпулю» выбирать нужный сценарий в игре. Когда нужно хаос для громкой развязки, они уничтожают прессингом. Когда нужно успокоить соперника, специально откатываются на свою половину. Первый вариант привел к самой яркой и точно самой голливудской победе в розыгрыше – в ответном полуфинале с «Барсой». Второй – к хладнокровной победе в финале.

Против «шпор» «Ливерпуль» владел мячом всего 35% – это на 23% меньше их усредненного показателя в АПЛ. Когда происходит нечто подобное, это обычно означает отказ от фирменного стиля. Но важная штука, что «Ливерпуль» прекрасно овладел разными стилями и в каждом чувствует себя комфортно.

Даже против «шпор» «Ливерпуль» выстраивал разную тактику. Несмотря на ощутимый перевес «Тоттенхэма» во владении, мяч больше времени пробыл на трети Лондона – 33% против 28% на трети «красных». Когда требовала ситуация, «Ливерпуль» организовывал давление и не давал сопернику нормально разыграть мяч. Когда следовало передохнуть или «Тоттенхэм» вылезал из-под прессинга, Клопп выстраивал надежную защиту.

Задача по взламыванию этого «Ливерпуля» напоминает шутер, где в финальной миссии вылезает злобный главарь. Но случае с Клоппом геймер тратит бесконечно много сил еще до встречи с последним боссом. Первый этап – на преодоление лучшего прессинга в мире. Второй – на вскрытие одной из лучших оборон. И наконец финал – на то, чтобы забить лучшему вратарю сезона.

Алиссон спасает ворота в финале «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

Алиссон спасает ворота в финале «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»Getty Images

В этой конфигурации уже не один, а сразу три главаря. Чтобы пройти каждого, нужно либо иметь лучшую атаку планеты («Ман Сити», «Париж»), либо сверхвезение («Кристал Пэлас», «Црвена Звезда»), либо лучшего игрока мира («Барса» и Месси). У «Тоттенхэма» не было ни первого, ни второго, ни третьего.

Даже самый мощный отрезок «шпор» состоялся после перевода Кристиана Эриксена в опорную зону. Это говорит о двух вещах: «Тоттенхэм» так и не придумал, как выезжать в атаку за счет коллективных идей, а «Ливерпуль» настолько хорош, что создать остроту против них можно, только передвинув номинальную десятку в центр поля. На такой шаг никто не осмелится в начале матча – Клопп вынуждает рисковать и принимать совсем отчаянные решения.

Похороны хэви-металл в этом смысле – лишь продолжение общего прогресса «красных». Из команды, которая регулярно упускала победы, «Ливерпуль» превратился в лучшую команду по игре в последние 15 минут. Из команды, слабым местом которой Гари Невилл называл стандарты, «Ливерпуль» превратился в команду, которая забила со стандартов больше всех в Европе, за исключением «Сент-Этьена». Из команды, которая проигрывает финал из-за вратаря, «Ливерпуль» превратился в команду, которая допускает до вратаря лишь удары средней остроты. Из команды, где вратарь ошибался даже с ударами средней остроты, «Ливерпуль» превратился в команду, в которой вратарь поставил на поток даже необъяснимые сэйвы. Из команды, которая обидно проигрывает финалы, «Ливерпуль» превратился в команду, которая даже слишком хладнокровно выиграла свой первый финал.

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