Главный миф про Юргена Клоппа – его вера в футбол в стиле хэви-металл. Журналисты прицепились к красивой фразе немца, хотя он всего лишь описывал разницу между своей «Боруссией» и «Арсеналом» Арсена Венгера. По такой же необъяснимой логике стиль Пепа Гвардиолы до сих пор называют тики-такой. Видимо, для простоты и удобства: сам каталонец говорил, что ненавидит ее.

«Что я хочу привить своей команде, так это игру, которая основывается на очень-очень хорошей организации, но в то же время она должна быть живой, смелой, с попытками что-то предпринимать. Если ты не ничего не предпринимаешь на футбольном поле, это пустая трата времени», – подчеркнул Клопп, когда перед финалом ему вновь напомнили о цитате.

В этом сезоне Клопп максимально отошел от принципов хэви-металл и построил команду не просто с хорошей, а с космической организацией. В финале это проявилось ярче всего: даже один из худших матчей «Ливерпуля» в атаке все равно завершился их убедительной победой. Организация – главная причина, почему это произошло.

Если не учитывать спорный пенальти, то за весь матч с «Тоттенхэмом» «красные» не создали ни одного явного момента и наработали всего на 0,6 xG. Это четвертый с конца показатель для них в этом сезоне. Хуже «Ливерпуль» атаковал только в трех играх – против «Наполи», «Ман Сити» и «Ман Юнайтед».

xG «Наполи» (г) 0,2 «Ман Сити» (д) 0,4 «Ман Юнайтед» (г) 0,4 «Тоттенхэм» (финал ЛЧ) 0,6 «Хаддерсфилд» (г) 0,6

Да, «Ливерпуль» осознанно отдал мяч, но провала в атаке это не отменяет – «красные» научились взламывать автобус, но им по-прежнему удобнее контратаковать на свободном пространстве. Неточные передачи на Мане, плохая форма Фирмино и осторожность полузащитников не позволили трансформировать удобные условия в реальную остроту.

Клопп взял финал не атакой, а именно организацией. Это один из главных успехов Юргена в сезоне и объяснение, почему именно этот «Ливерпуль» он считает не просто зрелой, а самой сильной командой в своей карьере. Кампанию АПЛ «красные» завершили, пропустив всего 22 мяча (год назад – 38), но их прогресс лучше всего отражает качество игры в защите.

Относительно прошлого сезона «Ливерпуль» лишь незначительно прибавил в атаке. Зато сделал мощнейший скачок в защите. Достаточно взглянуть на показатель ожидаемых пропущенных мячей (xGA в таблице) в АПЛ. Характерно, что соперники «Ливерпуля» даже больше бьют по сравнению с прошлым годом, но качество их ударов резко пошло вниз (xG/удар с игры).

xG xGA Пропущено Удары соперников xG/удар с игры 2017/18 77,49 35,75 38 7,4 0,11 2018/19 79,46 29,15 22 8,1 0,08

Это заслуга не только Алиссона и Вирджила ван Дейка, но и эволюции всего «Ливерпуля». В предыдущие сезоны с Клоппом «красные» не умели контролировать соперника глубокой обороной – только контрпрессингом. Он был поставлен у Юргена на шикарном уровне, противник редко выбегал в контратаки, но, когда выбегал, это всегда было очень опасно.

«Если мы будем искать центрального защитника, мы должны знать, как он играет на свободных пространствах. Если бы мы играли глубоко, у них было бы больше поддержки. Но в топ-клубах защитникам нужно покрывать много пространства. Они будут брошены на растерзание, если мы будем неправильно реагировать на потерю мяча. Контрпрессинг – весьма полезное оружие на этот случай», – объяснял Клопп в мае 2017-го.

Забавно, что переход на более гибкий стиль совпал с приходом именно нового защитника. Эта версия «Ливерпуля» может контролировать соперника не только прессингом и контрпрессингом, но и защитой на своей трети поля. Как выразился Трент Александер-Арнольд перед финалом, когда нужно, «Ливерпуль» может обезвредить противника и выбить из него дурь.

Это многообразие позволяет «Ливерпулю» выбирать нужный сценарий в игре. Когда нужно хаос для громкой развязки, они уничтожают прессингом. Когда нужно успокоить соперника, специально откатываются на свою половину. Первый вариант привел к самой яркой и точно самой голливудской победе в розыгрыше – в ответном полуфинале с «Барсой». Второй – к хладнокровной победе в финале.

Против «шпор» «Ливерпуль» владел мячом всего 35% – это на 23% меньше их усредненного показателя в АПЛ. Когда происходит нечто подобное, это обычно означает отказ от фирменного стиля. Но важная штука, что «Ливерпуль» прекрасно овладел разными стилями и в каждом чувствует себя комфортно.

Даже против «шпор» «Ливерпуль» выстраивал разную тактику. Несмотря на ощутимый перевес «Тоттенхэма» во владении, мяч больше времени пробыл на трети Лондона – 33% против 28% на трети «красных». Когда требовала ситуация, «Ливерпуль» организовывал давление и не давал сопернику нормально разыграть мяч. Когда следовало передохнуть или «Тоттенхэм» вылезал из-под прессинга, Клопп выстраивал надежную защиту.

Задача по взламыванию этого «Ливерпуля» напоминает шутер, где в финальной миссии вылезает злобный главарь. Но случае с Клоппом геймер тратит бесконечно много сил еще до встречи с последним боссом. Первый этап – на преодоление лучшего прессинга в мире. Второй – на вскрытие одной из лучших оборон. И наконец финал – на то, чтобы забить лучшему вратарю сезона.

Алиссон спасает ворота в финале «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»Getty Images

В этой конфигурации уже не один, а сразу три главаря. Чтобы пройти каждого, нужно либо иметь лучшую атаку планеты («Ман Сити», «Париж»), либо сверхвезение («Кристал Пэлас», «Црвена Звезда»), либо лучшего игрока мира («Барса» и Месси). У «Тоттенхэма» не было ни первого, ни второго, ни третьего.

Даже самый мощный отрезок «шпор» состоялся после перевода Кристиана Эриксена в опорную зону. Это говорит о двух вещах: «Тоттенхэм» так и не придумал, как выезжать в атаку за счет коллективных идей, а «Ливерпуль» настолько хорош, что создать остроту против них можно, только передвинув номинальную десятку в центр поля. На такой шаг никто не осмелится в начале матча – Клопп вынуждает рисковать и принимать совсем отчаянные решения.

Похороны хэви-металл в этом смысле – лишь продолжение общего прогресса «красных». Из команды, которая регулярно упускала победы, «Ливерпуль» превратился в лучшую команду по игре в последние 15 минут. Из команды, слабым местом которой Гари Невилл называл стандарты, «Ливерпуль» превратился в команду, которая забила со стандартов больше всех в Европе, за исключением «Сент-Этьена». Из команды, которая проигрывает финал из-за вратаря, «Ливерпуль» превратился в команду, которая допускает до вратаря лишь удары средней остроты. Из команды, где вратарь ошибался даже с ударами средней остроты, «Ливерпуль» превратился в команду, в которой вратарь поставил на поток даже необъяснимые сэйвы. Из команды, которая обидно проигрывает финалы, «Ливерпуль» превратился в команду, которая даже слишком хладнокровно выиграла свой первый финал.

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