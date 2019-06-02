Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов-2018/19.

«Во-первых, я бы хотел сказать, что Ливерпуль – это город музыки, рабочего класса и футбола. И сегодня вечером перед нашими глазами был пример, что вместе это отлично смотрится. Каждый, кто тренировал в Англии, знает, что Ливерпуль – особое место для футбола, и вот почему они всегда способны на чудеса.

После этой победы они сейчас оказываются в положении, что нужно усиливать команду и не разрушать ее главных качеств. На мой взгляд, им, возможно, нужно улучшать технический уровень, чтобы доминировать в Европе. Но в то же время «красные» могут потерять в физической мощи, сплоченности и бойцовских качествах.

В нашей работе мы всегда мечемся между этим – нужно делать команду сильнее, но прокачивая один аспект, ты рушишь то, что приводило тебя к победам», – сказал Венгер в студии beINSports.

«Ливерпуль» взял шестой Кубок чемпионов, больше главным европейским трофеем владели только мадридский «Реал» и «Милан».

В финале «красные» победили «Тоттенхэм» – 2:0 за счет голов Мохамеда Салаха и Дивока Ориджи.

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