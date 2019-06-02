Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон посвятил победу в Лиге чемпионов-2018/19 семье.

«Хочу сказать спасибо всем, особенно маме, папе, семье, детям, которые остались дома, – Илекса и Альба, я люблю вас. Но дело не только в том, что я с капитанской повязкой или что поднимаю кубок. Это нечто особенное, конечно, но речь не о том. Важен этот футбольный клуб, эти игроки и тренер. Теперь нужно двигаться дальше», – сказал Хендерсон во флеш-интервью BT Sport.

После разговора с журналистом Джордан отправился к трибунам, на одной из которых стоял его отец Брайан. Футболист крепко обнял отца, поцеловал его и упал к нему на плечо в слезах. Они простояли в такой позе секунд 40.

В 2013 году у Брайана Хендерсона обнаружили рак горла. Известно, что спустя пять лет мужчина поборол болезнь и приехал на второй подряд финал Лиги чемпионов с участием сына уже здоровым человеком.

«Ливерпуль» в решающем матче ЛЧ выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 2:0 и взял шестой в истории Кубок.

Клопп сделал из обороны «Ливерпуля» крепость. Финал Лиги чемпионов это доказал

Клопп выиграет с «Ливерпулем» АПЛ, Ван Дейк получит «Золотой мяч». 5 мыслей о триумфе «красных»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android