Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено почтил память легенды «Арсенала» и «Севильи» Хосе Антонио Рейеса, погибшего в день финала Лиги чемпионов.

Во время празднования Морено надел футболку с надписью Te Quiero, Hermano – «Люблю тебя, брат». На ней изображена совместная фотография Альберто и Рейеса, держащих трофей Лиги Европы.

Во время минуты молчания в память о Хосе Антонио камеры запечатлели испанского латераля «Ливерпуля», не сдержавшего слез.

Морено и Рейес играли вместе в «Севилье» с 2012 по 2014 гг. В андалусийском клубе они выиграли Лигу Европы-2013/14.

Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной аварии на 36-м году жизни по дороге из Севильи в Утреру.

«Ливерпуль» в Мадриде победил «Тоттенхэм» со счетом 2:0 и выиграл шестой Кубок чемпионов в истории.

Клопп выиграет с «Ливерпулем» АПЛ, Ван Дейк получит «Золотой мяч». 5 мыслей о триумфе «красных»

Клопп сделал из обороны «Ливерпуля» крепость. Финал Лиги чемпионов это доказал

Качай приложение Eurosport для iOS или Android