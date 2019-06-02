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«Люблю тебя, брат». Морено вышел на церемонию награждения в футболке с фото Рейеса
Красивый трибьют.
Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено почтил память легенды «Арсенала» и «Севильи» Хосе Антонио Рейеса, погибшего в день финала Лиги чемпионов.
Во время празднования Морено надел футболку с надписью Te Quiero, Hermano – «Люблю тебя, брат». На ней изображена совместная фотография Альберто и Рейеса, держащих трофей Лиги Европы.
Во время минуты молчания в память о Хосе Антонио камеры запечатлели испанского латераля «Ливерпуля», не сдержавшего слез.
- Морено и Рейес играли вместе в «Севилье» с 2012 по 2014 гг. В андалусийском клубе они выиграли Лигу Европы-2013/14.
- Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной аварии на 36-м году жизни по дороге из Севильи в Утреру.
- «Ливерпуль» в Мадриде победил «Тоттенхэм» со счетом 2:0 и выиграл шестой Кубок чемпионов в истории.
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