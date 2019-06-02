Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино доволен игрой нападающего Харри Кейна в финале Лиги чемпионов.

«Это было не драмой, а решением. Для меня Харри Кейн, пропустивший некоторое время из-за травмы, выглядел свежо даже в конце матча. Он не забил, но я уверяю: мое решение было основано на анализе всей имеющейся информации. Я не жалею, что выпуcтил его в основном составе», – цитирует Почеттино Sky Sports.

25-летний Кейн вышел на поле впервые после травмы, полученной в первом матче четвертьфинала ЛЧ.

«Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:2.

Этот «Тоттенхэм» умер. Почеттино лучше уйти летом

Качай приложение Eurosport для iOS или Android