Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о мотивации команды на следующий сезон.

«Секунду назад разговаривал с Пепом Гвардиолой по телефону. Наш глава медицинского штаба работал в «Манчестер Сити» в начале года, но он очень хотел выиграть Лигу чемпионов… Нет, шучу, шучу!

Мы пообещали, что надерем задницы друг другу в следующем сезоне. Пойдем за всеми трофеями и посмотрим, что получится. Набрать 97 очков в чемпионате Англии и победить в Лиге чемпионов – это невероятно долгий путь, и мы прошли его. Это потрясающе.

Теперь мы что-то выиграли и будем двигаться дальше. Будем выигрывать трофей. Это мощно. Я по-настоящему счастлив», – цитирует Клоппа The Independent.

«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в финале ЛЧ и взял шестой Кубок чемпионов в истории.

Для Юргена Клоппа выигрыш Лиги чемпионов стал шестым трофеем в карьере – ранее он брал две Бундеслиги, два Суперкубка Германии и один немецкий Кубок.

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