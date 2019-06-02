Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос, кто выиграет «Золотой мяч» в этом году.

«Я думаю, что Месси – лучший футболист мира и заслуживает этот приз все время, пока играет. Но «Золотой мяч» – это не то, о чем я размышляю. Если я получу его, то, конечно, приму, но не думаю, что у меня есть какие-то шансы.

Месси – все еще лучший на планете, и не имеет значения, играет он в финале Лиги чемпионов или нет», – сказал Ван Дейк на пресс-конференции после решающего матча с «Тоттенхэмом». Его слова цитирует британская редакция Eurosport.

«Ливерпуль» победил «шпор» со счетом 2:0 и взял шестой Кубок чемпионов в истории клуба.

«Барселона» Лионеля Месси упустила победу над «красными» в полуфинальной серии с разницей в три мяча, проиграла 0:4 на «Энфилде» и пропустила мерсисайдцев к трофею.

Вирджил скромничает, ведь есть другое мнение:

Клопп выиграет с «Ливерпулем» АПЛ, Ван Дейк получит «Золотой мяч». 5 мыслей о триумфе «красных»

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