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Смолов – о выбежавшей на поле девушке: «Не только стартовая скорость, но и форма была неплохой»

Смолов – о выбежавшей на поле девушке: «Не только стартовая скорость, но и форма была неплохой»
Eurosport

1 час назад

О какой форме он говорит?

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов прокомментировал поступок американской модели Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финального матча Лиги чемпионов.

«Как я могу оценить физические кондиции выбежавшей на поле девушки? Как вы сами могли видеть, бежала она неплохо. Ее физические возможности явно лучше, чем у стюардов. Не только стартовая скорость, но и форма была неплохой. Конечно, это акция не красит футбол, но это лучше, чем нетрезвый болельщик будет что-то плохое делать на трибуне», – цитирует 29-летнего Смолова «Р-Спорт».

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