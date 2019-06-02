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Пирло: «Ориги сыграл плохо. Если бы не гол, его стоило бы выгнать»
Вряд ли Дивок обратит на эти слова внимание.
Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Андреа Пирло не удовлетворен игрой футболиста «Ливерпуля» Дивока Ориги в финале Лиги чемпионов, несмотря на забитый мяч.
«У «Тоттенхэма» не было ярко выраженного лидера, а Алли и Эриксен не хотели бороться за мяч. Они показали некачественную игру в обороне, и победа «Ливерпуля» оказалась заслуженной. Ориги? Он сыграл плохо. Если бы не гол, его стоило бы выгнать. Он плохо сыграл в финале Лиги чемпионов, мне действительно не понравилось», – цитирует 40-летнего Пирло Tutto Mercato.
- Ориджи забил в ворота «Тоттенхэма» на 87-й минуте.
- Автором первого мяча, забитого с пенальти, стал Мохамед Салах.
Ориджи – джокер Клоппа. Он забил в главных матчах ЛЧ и оставил «Ливерпуль» в чемпионской гонке
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