Девушку в купальнике, которая выбежала на поле в финале ЛЧ, забанили в инстаграме

Кинси Волански, выбежавшую на поле во время финального матча Лиги чемпионов-2018/19, забанили в инстаграме.

Девушка появилась на поле во время игры между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» и мгновенно приобрела широкую популярность: число подписчиков в ее инстаграме мгновенно перевалило за 2 млн. Сейчас главная соцсеть в жизни Кинси недоступна; причины блокировки ее страницы пока не сообщаются.

В решающем матче сезона «Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 2:0.

Голами в прошедшей игре отметились Мо Салах и Дивок Ориги.

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