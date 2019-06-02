Девушка выбежала на поле, но ее не показали по ТВ. К черту это правило!

В 2019 году телевизионщики стыдливо уводят камеры, когда на поле появляются акционисты. Режиссеры радостно потирают ручонки и оправдывают действия телебригад: выбегающие на поле зрители хотят внимания, а мы их этого внимания лишаем и не показываем! Но это наивное заблуждение и архаизм.

Инстаграм Кинси Волански получил два миллиона новых подписчиков за сутки – с вниманием у нее сейчас все в порядке. Фотоподборки фигуристой дамы собирают больше просмотров, чем репортажи о матче – это факт, который вы можете проверить в блоке самых просматриваемых материалов на Eurosport.ru.

Лишение внимания телезрителей – самая смешная превентивная мера, которую можно придумать. Чиновники футбола и телевещания живут в мире, где еще не изобрели соцсети. Земля больше не вращается вокруг ТВ, и попадание в ящик – не самоцель, когда есть практически бесцензурные инстаграм или YouTube. О Кинси узнали, как и узнали об акции Pussy Riot в финале ЧМ-2018 – запретные темы всегда притягивают еще больше. От этого мотивируют выбегать еще сильнее.

Кинси ВоланскиGetty Images

Репутация футбольных чиновников и организаторов матча только страдает. Складывается ощущение, что они, приветливые и милые на крупных планах, скрывают правду и одобряют полицейскую агрессию, когда камеры отворачиваются в сторону.

Каждый такой прорыв – это еще и удар по безопасности участников матча. Наверное, стюардам стоит внимательнее справляться с обязанностями – в конце концов, однажды может выбежать не девушка в купальнике, а полоумный маньяк. И ему будет абсолютно все равно – показали его по телику или нет.

Систему наказаний тоже нужно перепридумать: либо ввести такие штрафы за прорыв на поле, чтобы в следующий раз человек не наступал на газон даже в соседнем парке. Либо пойти еще дальше и внедрить санкции XXI века – лишать нарушителей медиасвободы: бан аккаунтов в социальных сетях, обнуление подписчиков и друзей, запрет на создание новых страничек. Представьте, если даже обычный человек не может прожить без этого час, как же больно будет инстаблогеру (если что, Кейси как раз ведет тревел-блог). Похоже, именно так поступил инстаграм с главной звездой 1 июня – сейчас ее страничка недоступна.

Но в акциях на поле нужно искать и коммерческие выгоды: если они так востребованы, их можно легализовать, интегрировать в матч (разумеется так, чтобы это не мешало игре – до нее или в перерыве) и зарабатывать деньги. Как правило, за бегунами скрываются бренды или компании – УЕФА стоит создать для них специальную платформу. Пусть они отстегивают нужную сумму, выбирают формат выступления (реклама между таймами или, например, участие в сценическом шоу) и несут доход в футбол напрямую, чем платят административные штрафы. Похожая модель в рамках Супербоула, главного спортивного события Америки, приносит сотни миллионов НФЛ.

А смелый прорыв Кинси лучше бы показали по ТВ. Ее перфоманс оказался красочнее, чем все события матча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» после быстрого гола Мо Салаха. Внезапная и мирная акция наоборот заставила бы зрителей вернуться из новостной ленты твиттера к экрану, а не соревноваться в футбольных мемах и унывать от закрытого финала.

Нужно понимать, что в современном мире нельзя ограничить внимание – все самое острое и популярное не останется незамеченным и все равно попадет на глаза с помощью алгоритмов соцсетей – будь это вырезанные цензурой сцены из фильма про Элтона Джона или невинные прорывы на футболный газон.

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