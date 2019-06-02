Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов, который выбежал на поле в игре с «Рапидом» и спровоцировал стычку с Денисом Глушаковым, прокомментировал забег на поле в исполнении Кинси Волански.

«Баба сделала красиво. Меня она порадовала. Можно сказать, моя школа. Не думаю, что она как-то затмила меня, ведь у нас с ней были разные цели. Если бы Глушаков играл в финале Лиги чемпионов, то я бы подбежал к нему.

Хайп это или нет, но иногда до игроков никак не достучаться по-другому. Но ее акцию я не очень понял. Что она хотела этим донести? Голым бы я к Глушакову не выбежал», – приводит слова Голунова Sport24.

Кинси выбежала на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (2:0).

После этого девушка мгновенно стала популярной в соцсетях и словила страйк от модераторов инстаграма.

Фанат выбежал на поле и напал на Дениса Глушакова во время матча с «Рапидом»

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