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Месси, Роналду и 5 игроков «Аякса» вошли в символическую команду ЛЧ, Салах – нет
Кажется, тут есть некоторая несправедливость.
УЕФА назвала имена 20 футболистов, вошедших в символическую команду Лиги чемпионов-2018/19. В условной заявке нашлось место Лионелю Месси и Криштиану Роналду, но не Мохамеду Салаху.
Полностью состав выглядит следующим образом:
Алиссон, Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джорджиньо Вейналдум, Садио Мане (все – «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт, Френки де Йонг, Давид Нерес, Хаким Зиеш, Душан Тадич (все – «Аякс»), Танги Ндомбеле («Лион»), Кевин де Брёйне, Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»), Марк-Андре тер Штеген, Лионель Месси (оба – «Барселона»), Ян Вертонген, Мусса Сиссоко, Лукас Моура (все – «Тоттенхэм»), Криштиану Роналду («Ювентус»).
- Чемпионом турнира стал «Ливерпуль», который в финале переиграл «Тоттенхэм» (2:0).
- Мерсисайдцы подняли главный клубный трофей Европы в шестой раз в своей истории.
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