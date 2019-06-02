Вчера, 1 июня, «Ливерпуль» в финальном матче Лиги чемпионов-2018/19 выиграл у «Тоттенхэма» (2:0) и стал лучшей командой Европы. Забитыми мячами в прошедшей игре отметились Мохамед Салах и Дивок Ориги.

«Красные» взяли первый трофей под руководством Юргена Клоппа, который работает в Англии с осени 2015 года, и перегнали по числу побед в Лиге чемпионов «Баварию» и «Барселону». Впереди только «Милан» (7 побед) и недосягаемый «Реал» (13).

Сразу после финала в Мадриде игроки «Ливерпуля» привезли кубок чемпионов в родной город и устроили красочный парад. Давайте любоваться на эти кадры – Юрген Клопп и его парни заслуживают масштабного чествования!

«Ливерпуль» выигрывал Кубок/Лигу чемпионов в 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 и 2019 годах.

Соперник «красных» по мадридскому финалу – «Тоттенхэм» – не выигрывал главный еврокубок ни разу.

Девушка выбежала на поле, но ее не показали по ТВ. К черту это правило!

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